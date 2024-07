Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo a una decisione di Manuel, che finirà per far infuriare Jimena e provocherà anche una reazione in Cruz. Cosa combinerà il marchesino? Scopriamolo insieme.

La Promessa spoiler Spagna: Manuel si rifiuta di partire per Madrid

Dopo aver lasciato in gran segreto la tenuta durante la festa in maschera, per recarsi al mare con Jana, Manuel dovrà scontrarsi con Jimena, che apparirà stizzita dal gesto del marito. La giovane donna metterà il marchesino di fronte a un ultimatum, e potrà contare sull’aiuto di Mercedes.

La donna chiederà a Manuel di recarsi per qualche giorno a Madrid con la moglie, proposta che il marchesino respingerà fermamente. Dopo aver lasciato moglie e suocera intente a preparare da sole i bagagli, Manuel dovrà affrontare anche Cruz.

Anticipazioni spagnole La Promessa: l’intervento di Cruz

La marchesa vorrà fare in modo di riportare la serenità familiare tra Manuel e Jimena. Per questo non esiterà a fare in modo che Jimena rinunci a partire, e cercherà anche di fermare i pettegolezzi di Mercedes.

Cruz prometterà alla consuocera di impegnarsi per riportare la pace tra Manuel e Jimena. Il giovane però si mostrerà particolarmente infastidito dalla vicinanza della moglie, tanto da far pensare che una riconciliazione tra loro possa essere quasi impossibile.

Manuel e Jimena separati in casa nelle prossime puntate La Promessa

Il marchesino – ormai completamente preso dalla relazione clandestina con Jana – inizierà a comportarsi in modo distaccato con la moglie. Manuel comunicherà a Jimena la sua intenzione di tornare a volare e a gareggiare con il suo aereo, e questa sarà per lei la goccia che farà traboccare il vaso. Contrariata dalla notizia Jimena non esiterà a rivolgere dei pesanti avvertimenti a suo marito.

La duchessina minaccerà di incendiare l’hangar di Manuel, se lui continuerà a privarla delle sue attenzioni. Se con questa minaccia la figlia di Mercedes pensava di riuscire a riconquistare il marito dovrà ricredersi: le sue parole avranno infatto l’effetto opposto.

Manuel deciderà di mettere a tacere le malelingue mantenendo una apparente vita familiare “normale”. Il marchesino si dirà disposto ad accompagnare la moglie agli eventi mondani, ma preciserà che – da quel momento in poi – la loro sarà una convivenza da separati.