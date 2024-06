Grande tensione nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano che Lope finirà per trovarsi nei guai. Le delusioni amorose e i gravi problemi economici che si troverà ad affrontare avranno serie conseguenze. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Lope ha una doppia vita

Come avrà fatto Lope a ridursi così? Per lui non è stato affatto semplice inserirsi alla villa. Dopo essersi insidiato in cucina, dove si dedicava a preparare di nascosto deliziosi dessert, l’uomo venne scoperto da Petra. Grazie a Catalina fu perdonato e assunto come cuoco. In seguito intraprese una complicata storia con Maria, tra alti e bassi. Il ritorno di Salvador dal fronte ha messo fine definitivamente alla loro relazione.

Le delusioni amorose e i problemi economici finiranno per far crollare Lope, che finirà per affondare le sue preoccupazioni nell’alcool. L’uomo diventerà aggressivo e il suo comportamento lo porterà inevitabilmente ad avere gravi problemi di salute. Nonostante ciò i suoi colleghinon lo abbandoneranno, e tutta la servitù sarà in subbuglio per cercare di coprirlo con Cruz e Alonso.

I suoi amici si accolleranno anche le sue mansioni, poiché l’uomo sarà talmente malmesso da non riuscire neppure a lavorare.

Spoiler spagnoli La Promessa

Ma la situazione precipiterà quando Lope – dopo l’ennesima notte trascorsa in compagnia dell’alcool – perderà i sensi. Jana, Salvador e Vera cercheranno di curarlo e al tempo stesso lo copriranno affinché nessuno si accorga che l’uomo non starà lavorando.

Subito dopo il malore del loro amico, Jana e Salvador saranno concordi sul fatto di mettere anche Romulo al corrente di ciò che starà accadendo, ma quest’ultimo finirà per scoprirlo da solo.

La situazione complicata che si troverà ad affrontare Lope sarà comunque l’occasione per una tregua tra Simona e la figlia Virtudes. Tra madre e figlia gli attriti si faranno via via sempre più frequenti, portando entrambe a vivere un rapporto difficile. I problemi legati alla particolare condizione di Lope imporranno entrambe a mettere da parte i rancori. Sarà una tregua a lunga durata o le loro divergenze riaffioreranno a breve?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.