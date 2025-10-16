Nuovi colpi di scena attendono i fans della soap spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Rete 4, vedremo una importante rivelazione che il giovane Curro de la Mata farà ad Alonso de Lujan. Il ragazzo confesserà al marchese di essere suo figlio: una notizia che rischierà di sconvolgere tutti. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa news: Jana si fida di Leocadia (e le rivela dettagli importanti)

Leocadia de Figueroa riuscirà a conquistare sempre più la fiducia di Jana, tanto che la moglie di Manuel finirà per confidarle alcuni segreti sul suo passato. Spinta dalle confidenze di quest’ultima – che le racconterà di come Cruz abbia cercato di ucciderla in passato – Jana finirà per condividere con lei la sua storia.

La moglie di Manuel le racconterà di essere figlia di Dolores, e di come alcuni uomini incappucciati abbiano rapito il piccolo Curro/Marcos quando era poco più che un neonato. Le confidenze di Jana si estenderanno anche alle sue impressioni, e le dirà di essere convinta che a far uccidere sua madre e rapire suo fratello sia stata Cruz. La giovane si dirà anche convinta che la marchesa possa avere assassinato anche il figliastro Tomas.

Leocadia ascolterà con attenzione il lungo elenco di misfatti di Cruz, mentre Jana realizzerà troppo tardi di essersi lasciata sfuggire qualche dettaglio di troppo con lei.

Spoiler spagnoli La Promessa: Jana parla con Curro

Per cercare di correre ai ripari, Jana deciderà di parlare con Curro e di rivelargli cosa è accaduto. Il ragazzo a quel punto penserà bene di rincarare la dose con Cruz, che ancora una volta sarà irremovibile, anche quando il ragazzo le rivelerà di essere disposto a svelare a tutti la sua vera identità, ossia che è il figlio segreto di Alonso e Dolores. La marchesa non mostrerà alcun cedimento, e Curro deciderà di passare all’azione.

Curro rivela la sua identità ad Alonso nei prossimi episodi La Promessa

Nel corso di un dialogo in cui la tensione sarà altissima, Curro sorprenderà Alonso con poche parole “Sono tuo figlio!”.

L’incredulità del marchese sarà fin troppo evidente, ma Curro proseguirà affermando di essere in realtà Marcos, ovvero il figlio nato dalla relazione extraconiugale tra Alonso e Dolores. Il giovane rivelerà anche che Jana è Mariana, sua sorella. Il marchese scoprirà così che la sua amante non si sarà tolta la vira con i figlioletti, ma che in realtà è stata uccisa da alcuni uomini incappucciati che hanno anche rapito il bambino in fasce.

Trame future La Promessa: Alonso affronta Cruz

Sconvolto, Alonso si recherà da Cruz e le dirà ciò che avrà appena scoperto. Con suo grande stupore scoprirà che la marchesa avrà sempre saputo che Curro non è figlio di Lorenzo e di Eugenia, ma suo. Inevitabilmente il marchese sospetterà che – dietro quanto accaduto vent’anni prima – vi possa essere stato lo zampino della moglie.

Ancora sotto choc, Alonso si recherà a parlare anche con Leocadia, loro ospite nella residenza nel periodo della sua liaison con Dolores. La loro conversazione non farà che aumentare il sospetto che sia stata proprio Cruz a fare uccidere Dolores e rapire il bambino.

Sarà davvero così? L’unica cosa certa, al momento, è che questa nuova storyline avrà molti colpi di scena da regalarci.