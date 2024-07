Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo al tentativo di Lorenzo di allontanare il figliastro dalla tenuta. Il capitano De La Mata non agirà di sua iniziativa, ma dietro un preciso ordine di Cruz. Cosa avrà in mente la marchesa? Scopriamolo insieme.

La Promessa spoiler Spagna: i timori di Cruz

Tutto inizia nel momento in cui Cruz inizia a sospettare che Curro abbia scoperto l’identità del padre biologico. La marchesa ha cercato in ogni modo di impedire che la verità venisse a galla, facendo in modo che Curro non potesse scoprire che Alonso è il suo vero padre.

Tuttavia il comportamento del ragazzo dopo aver fatto visita a Ramona insospettisce Cruz. La marchesa si confronta con Petra e si convince che l’unica soluzione sia quella di allontanarlo dalla tenuta, visto che il giovane appare fin troppo interessato agli affari di famiglia.

Lorenzo vuole allontanare Curro nelle prossime puntate La Promessa

Il compito di allontanare Curro dalla tenuta viene affidato a Lorenzo. Il capitano De La Mata inizialmente prova ad opporsi alla proposta della cognata, ma poi si convince che la partenza del figliastro sia la miglior soluzione per tutti.

Inizia così a parlare a Curro dell’importanza di trasferirsi per poter ricevere un’istruzione adeguata, proponendogli un istituto inglese. Curro rimane completamente spiazzato dalla proposta di Lorenzo, e si prende del tempo per pensarci. Il ragazzo ne parla con Martina, che gli consiglia di accettare l’idea del patrigno. Per spingerlo ad accettare la giovane gli fa credere di aver accantonato per sempre la loro storia d’amore.

Spoiler La Promessa: Curro sempre più indeciso

Anche Jana cerca di convincere il fratello ad accettare, sostenendo che il percorso scolastico all’estero potrebbe dargli maggiori opportunità lavorative.

Curro chiede consiglio anche ad Alonso, e ancora una volta ottiene un parere favorevole al suo trasferimento in Inghilterra. A questo punto il giovane è più confuso e indeciso che mai. Finirà per accettare la proposta di Lorenzo e trasferirsi, facendo così tirare un sospiro di sollievo a Cruz, oppure deciderà di restare a La Promessa, andando contro il parere di tutti?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.