La Promessa, anticipazioni spagnole: Cruz costretta a liberarsi di Eugenia

Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni prima stagione che arrivano dalla Spagna ci svelano infatti che Cruz sarà costretta a prendere una importante decisione nei confronti di Eugenia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Eugenia arriva alla tenuta

Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo all’arrivo di Eugenia, la sorella di Cruz. La donna appare subito vittima di uno stato mentale gravemente compromesso, che però non impediscono ai momenti di lucidità di affiorare, gettandola nella disperazione.

Proprio durante uno di questi attimi la donna – parlando con Jana – si lascia sfuggire che Cruz e il Barone sono implicati nel rapimento di Curro e nella morte di Dolores. La giovane, giunta alla tenuta proprio per scoprire la verità sulla madre Dolores e sul fratellino – non può ignorare l’importanza della rivelazione di Eugenia.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Cruz comprende che la sorella rappresenta un grande pericolo per lei alla tenuta, e decide così di sbarazzarsi di lei mandandola in sanatorio.

Alla tenuta la scomparsa di Eugenia causa grande fermento, e tutti sono impegnati a cercarla temendo che possa esserle accaduto qualcosa. Le gravi condizioni di salute fanno temere il peggio.

Romulo è scomparso: nuove anticipazioni La Promessa

Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate La Promessa. Se Jana sospetta che la sparizione di Eugenia sia legata in qualche modo alle sue rivelazioni sul coinvolgimento di Cruz e del Barone sulla morte di Dolores, Curro è devastato dal dolore per non aver potuto neppure salutare sua madre e per averla persa per la seconda volta.

Nel frattempo il Barone viene a sapere da Teresa che Pia e Romulo hanno cercato di allontanarlo da lei. La sua reazione non tarda ad arrivare e – proprio durante i preparativi per le nozze tra Manuel e Jimena -la servitù si accorge che Romulo è scomparso.

Pia ha un sussulto: è stato il Barone a farlo sparire?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.