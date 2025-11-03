La morte di Jana sconvolgerà tutti a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate la protagonista perderà la vita dopo essere stata colpita da un proiettile, lasciando tutti sgomenti. Chi ha premuto il grilletto contro di lei e perché? Scopriamolo insieme.

La Promessa, news spagnole: Jana muore, Cruz arrestata

Uno sparo che la colpisce nel basso ventre non lascia speranze né a Jana Exposito, né al figlio che porta in grembo. La moglie di Manuel muore tra le braccia dell’amato. Poco prima di chiudere gli occhi per sempre però, la giovane protagonista riprende per un momento conoscenza e si scambia un’occhiata con Curro densa di significato.

Incapace di parlare, Jana riesce a far capire al fratello con alcuni gesti che non è stata Cruz Ezquerdo a spararle. Mentre i sospetti di tutta la servitù e del sergente Burdina sono concentrati sulla marchesa, tanto che la donna viene arrestata. Curro però sa che non è stata lei a compiere quell’orribile gesto!

La scelta di Curro nelle prossime puntate La Promessa

Sebbene certo dell’innocenza di Cruz, Curro decide di tenere per sé le informazioni che gli ha dato Jana poco prima di morire. Il ragazzo intende far pagare così alla “zia” gli altri due omicidi, dei quali a suo modo di vedere è realmente responsabile, ovvero quello della madre Dolores e di Tomas (avvenuti molti anni prima).

Per questo motivo Curro non muove un dito quando il sergente Burdina, dopo aver rinvenuto nella stanza della marchesa alcune prove incriminanti, la conduce via.

Con il passare dei giorni però, il giovane inizia a ripensare alla sua scelta, non potendo fare a meno di pensare che – con il suo modo di agire – ha lasciato che il vero assassino della sorella rimanesse a La Promessa impunito.

La Promessa, spoiler spagnoli: il funerale di Jana

La cerimonia che vede l’addio definitivo a Jana è molto semplice. Alonso infatti, non intende far seppellire la giovane nuora nella tomba familiare dei Lujan. La sua decisione arriva dopo che la famiglia lo avrà minacciato di togliergli il marchesato, proprio a causa degli scandali recenti che hanno visto come protagonista suo figlio e la giovane cameriera.

Al funerale di Jana partecipano così Curro, Manuel e solo alcuni familiari, visto che l’amato consorte della defunta proibisce a suo padre di presenziare alla cerimonia.

Anche Curro fa fatica ad accettare la decisione del marchese di aver proibito che il corpo di Jana fosse messo nella tomba di famiglia, ma Maria Fernandez cerca di consolarlo dicendogli che difficilmente la stessa Jana avrebbe accettato di riposare in un luogo che un giorno ospiterà anche Cruz, la sua assassina. Ma è stata davvero lei a uccidere la nuora?

News La Promessa: Curro e Ramona indagano

Anche Ramona è costretta a rinunciare a partecipare al funerale della Exposito. Le condizioni di salute dell’anziana donna non le permettono di prendere parte alle esequie. Ramona si reca però al cimitero poco dopo, e qui incontra Curro.

Il ragazzo le confida quel segreto che la sorella gli ha rivelato in punto di morte, ribadendo il fatto che Cruz è innocente e la sua determinazione nel voler trovare chi ha ucciso Jana. Senza alcuna prova in mano – se non il ricordo di quel fugace scambio d’occhiate con Jana – Curro si dice pronto a smascherare l’assassino della sorella. Ramona si dichiara pronta ad aiutarlo.

La prima mossa del ragazzo è quella di recarsi a parlare con il medico che si era preso cura della sorella. Quest’ultimo aveva dichiarato che Jana era in via di ripresa: perché è peggiorata improvvisamente, fino a morire? La conversazione tra il dottore e Curro viene ascoltata di nascosto da qualcuno, che possiamo intravedere dietro la porta. Di chi si tratta e perché è così interessato alle rivelazioni del medico? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news La Promesa.