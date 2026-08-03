Un nuovo mistero attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. La storia prenderà il via nel momento in cui Lope Ruiz rivelerà a Simona e Candela un suo segreto: in breve tempo la trama si tingerà di giallo, con la comparsa di una misteriosa Madame Cocotte. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: il segreto di Lope

Una storyline decisamente insolita prenderà il via nel momento in cui Simona e Candela chiederanno a Lope di dar loro una mano in cucina. In una giornata davvero molto impegnativa, le due cuoche si troveranno in difficoltà e – nel timore di scatenare l’ira del nuovo capo maggiordomo Cristobal Ballesteros non riuscendo a ultimare i piatti in tempo – penseranno di chiedere aiuto a Lope Ruiz.

Il valletto della tenuta dei Lujan sarà a sua volta molto impegnato, ma non volendo deludere le due donne consegnerà loro un quaderno di ricette, dove (oltre a quella richiesta da loro) ce ne saranno altre, tutte con una spiegazione dettagliata dei vari passaggi per realizzarle.

Garcia e Martinez resteranno sorprese dalla meticolosità con la quale sono rappresentate le ricette, e si complimenteranno con Lope. Più tardi il ragazzo rivelerà questa sua dota nascosta anche a Vera e a Teresa Villamil.

Spunta una misteriosa “Madame Cocotte”: giallo a La Promessa

La questione avrebbe potuto concludersi qui, se non fosse per un piccolo dettaglio: qualche giorno dopo il valletto – leggendo un giornale locale – vedrà la sua ricetta rappresentata con gli stessi disegni. In fondo ci sarà la firma di “Madame Cocotte”.

Anche se vi saranno delle piccole differenze nelle istruzioni per la preparazione, il valletto non avrà dubbi sul fatto che si tratti del suo lavoro, contenuto nel quaderno cosegnato a Candela e Simona. Qualcuno l’avrà venduto al giornale per trarne profitto? Chi potrebbe essere stato?

Lope si rifiuterà di credere che Candela e Simona possano avere approfittato della sua fiducia, ma al tempo stesso non riuscirà a ritenere responsabili di quanto accaduto neppure la sua amata Vera o Teresa. E allora chi potrebbe essere questa misteriosa Madame Cocotte? Inutile dire che l’atmosfera nelle cucine de La Promessa si farà estremamente tesa.

Il “ritorno” di Madame Cocotte, la trama si infittisce nelle prossime puntate La Promessa

Lope vorrà scoprire chi si sarà impossessato del suo lavoro, e anche Vera, Simona, Candela e Teresa cercheranno di capire cosa sia accaduto. Saranno tutti concordi nell’affermare che si tratti di qualcuno che vive alla tenuta, e per il momento i solo “esclusi” dalla lista dei sospettati saranno Curro e Angela, lontani da La Promessa per un ultimo viaggio di addio.

Gli “investigatori in erba” agiranno nell’ombra alla ricerca del colpevole, per evitare di puntare il dito contro qualcuno, salvo poi scoprire che le loro indagini li hanno portati su una falsa pista. Ma mentre i cinque saranno alla ricerca del colpevole, Madame Cocotte tornerà alla ribalta: nel giornale sarà infatti pubblicata una seconda ricetta (sempre con i disegni di Lope).