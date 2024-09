Profumo di fiori d’arancio nelle prossime puntate La Promessa. Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio del conte di Anil, Catalina de Lujan ritornerà sui suoi passi e accetterà di sposarlo. La ragazza sarà però ancora all’oscuro di un “dettaglio”, un particolare non di poco conto che potrebbe “rivoluzionare” le trame future della soap spagnola.

La Promessa, spoiler spagnoli: Pelajo chiede a Catalina di sposarlo

Pelajo Gomez de la Serna è segretamente innamorato di Catalina da tempo. Per questo motivo il conte di Anil non esiterà a intensificare il suo corteggiamento nel momento in cui Cruz gli ricorderà in malo modo di averlo fatto arrivare a La Promessa proprio per sedurre la figliastra e allontanarla dalla tenuta.

L’uomo deciderà di mettere la parola “fine” al suo traffico illegale di armi, portato avanti con la complicità di Jeronimo e Cavendish, e afre così una proposta di matrimonio alla sua “socia”. Insieme a Catalina gestirà infatti da tempo il commercio di marmellate, un’attività che gli avrà permesso di portare avanti i suoi loschi traffici.

In occasione di una festa a cui assisterà tutta la famiglia, e nel bel mezzo del numero di un mago, Pelajo si inginocchierà davanti a Catalina e le chiederà di sposarlo.

La Promessa news: Catalina rifiuta la proposta di matrimonio di Pelajo

Se il conte di Anil aveva sperato in un “sì” resterà deluso. Catalina non solo rifiuterà la sua proposta di matrimonio, ma scapperà via a gambe levate.

Solo più tardi la ragazza confesserà al conte di Anil che non se la sentirà di sposarlo, visto che lui l’avrà più volte scavalcata non prendendo in considerazione la sua autorità nei vari affari portati avanti nel negozio di marmellate.

Catalina ci ripensa nelle prossime puntate La Promessa

La giovane tornerà presto sui suoi passi. Mentre Pelajo dovrà dire addio a Jeronimo, allontanato dalla tenuta dopo aver scoperto che aveva rubato l’orologio di Lorenzo, Catalina si troverà a confortare sua cugina Martina, che non farà segreto di essere preoccupata perché innamorata da tempo di Curro, rimasto ferito durante una battuta di caccia con Feliciano.

Sarà proprio la preoccupazione della cugina di perdere l’amato a far capire a Catalina che non deve più sprecare il suo tempo. La donna sorprenderà così Pelajo inginocchiandosi di fronte a lui e chiedendogli se vuole ancora sposarla.

Spoiler spagnoli La Promessa: Pelajo e Catalina decidono di sposarsi

Pelajo accetterà entusiasta il ripensamento di Catalina, e i due sigleranno il loro amore con una bacio. Subito dopo il conte di Anil si recherà con l’amata da Cruz e Alonso, per comunicare ai marchesi la loro decisione. La cerimonia si celebrerà non appena Curro si sarà ripreso.

Ovviamente questa notizia renderà felice Cruz, che si renderà conto di essere finalmente riuscita a sbarazzarsi dell’odiata figliastra. Catalina non sarà ancora al corrente dell’accordo siglato dalla matrigna con Pelajo. Cosa accadrà nel momento in cui lo scoprirà? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.