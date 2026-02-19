Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt’altro che felice. Il marchesino de La Promessa ha dapprima dovuto affrontare il dolore per la morte dell’amata moglie Jana e del figlioletto mai nato, poi alcuni eventi che non hanno fatto altro che ricordargli tutto quello che aveva perso. Per lui però, sembrerà finalmente aprirsi uno spiraglio di sole, con l’arrivo di Enora alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il dolore di Manuel accentuato negli ultimi eventi La Promessa

La nascita dei gemelli di Catalina, se da un lato ha reso felice Manuel che non ha esitato ad accogliere in un abbraccio i nipoti, dall’altro ha riacceso in lui il dolore per quel “figlio mai nato” racchiuso nel grembo di Jana e morto insieme a lei.

Perfino il matrimonio tra Catalina e Adriano ha risvegliato nel figlio di Alonso dolorosi ricordi, di un periodo felice ma troppo breve.

Arriverà mai per lui uno spiraglio di sole? Per fortuna, le notizie che arrivano dagli spoiler spagnoli sembrano andare proprio in questa direzione, visto che presto una new entry offrirà al marchesino il giusto supporto professionale e saprà anche far di nuovo breccia nel suo cuore.

Enora nuovo amore di Manuel? News La Promessa

La donna destinata a riaccendere il sorriso sul volto del giovane Manuel è Enora. Si tratterà di una ragazza che nei prossimi episodi La Promessa vedremo entrare a far parte del cast, inizialmente come collaboratrice del marchesino De Lujan e di Tono.

La passione della giovane per l’aviazione si rivelerà determinante quando deciderà di unirsi alla squadra che vedrà i due ragazzi impegnati nel portare avanti il loro progetto a distanza. Ben presto però, apparirà fin troppo chiaro che l’arrivo di Enora non servirà solo ad allargare il team per la costruzione degli aerei, ma avrà anche un effetto “curativo” nel cuore di Manuel. Il giovane marchese infatti, sarà sprnato proprio dalla ragazza appena arrivata a testare il motore appena creato, e tornare a solcare i cieli nonostante la promessa fatta a suo tempo ai suoi genitori in cambio dell’accettazione di Jana. Sarà proprio Enora a ricordargli che Cruz e Alonso sono stati i primi a non mantenere la parola data, motivo per il quale non vi sarà alcun vincolo che lo legherà a quanto aveva promesso.

Manuel si preparerà così a tornare a volare, e l’entusiasmo sarà talmente tanto che il giovane proporrà a Enora di accompagnarlo. Sarà l’inizio di una nuova love story? Indubbiamente tanti avvenimenti riporteranno Manuel con la mente ai momenti vissuti con Jana, ma forse anche per lui è giunto il momento di tornare a sorridere alla vita.