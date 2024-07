Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo a una profonda crisi di coppia tra Cruz e Alonso. La stabilità matrimoniale dei due sarà messa a dura prova dal tradimento del marchese. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa spoiler Spagna: vacilla il matrimonio tra Cruz e Alonso

Nei prossimi episodi La Promessa in onda su Canale 5, vedremo farsi strada nella mente di Cruz il sospetto che Alonso l’abbia tradita con la sua amica Maria Antonia. La marchesa deciderà così di indagare per scoprire se i suoi sospetti siano fondati o meno.

Cruz vedrà così aprirsi un periodo non proprio roseo nella sua vita, che avrà inizio nel momento in cui la donna verrà a sapere da Lorenzo che suo marito non le è stato fedele. Alonso non potrà negare di avere avuto una tresca con la migliore amica della marchesa, arrivata alla tenuta per consolarla dopo la partenza di Manuel per la guerra.

Cruz tradita nelle prossime puntate La Promessa

Se inizialmente Maria Antonia era giunta a La Promessa con il proponimento di sollevare il morale dell’amica e aiutarla a superare il difficile momento che aveva seguito la partenza di Manuel per il fronte, con il passare dei giorni la sua presenza finirà per causare ulteriori problemi a Cruz.

Tra Maria Antonia e Alonso si accenderà la fiamma della passione, tanto che i due non riusciranno a controllarsi. Cruz tuttavia non sospetterà minimamente che tra suo marito e la sua migliore amica possa esserci una tresca, fino a quando Lorenzo non le farà presente ciò che starà avvenendo alle sue spalle.

A quel punto la marchesa si sentirà amareggiata e delusa dal comportamento del consorte, e questo farà vacillare tutte le sue certezze.

Spoiler La Promessa: Jana e Manuel tornano alla tenuta

Nel frattempo Jana farà ritorno a La Promessa, dopo aver trascorso qualche giorno in compagnia di Pia nella grotta segreta. Poco dopo farà ritorno anche Manuel, rientrato dalla guerra dopo aver affrontato un bel po’ di insidie e pericoli. Se da un lato il marchesino sarà felice di poter riabbracciare Jana, dall’altro troverà la madre immersa in una crisi profonda.

Sarà sufficiente il ritorno del figlio per tirarle su il morale? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.