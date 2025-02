Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dall’8 al 14 febbraio? Riflettori puntati su Pia, che si troverà faccia a faccia con Gregorio. L’ex maggiordomo riuscirà a eludere la sorveglianza messa in atto da Romulo e Salvador, e raggiungerà la donna, che sarà costretta a mentirgli per salvare Dieguito.

Trame settimanali Febbraio 2025 La Promessa

Romulo incarica Salvador di cercare Gregorio nella tenuta, senza informare Petra. Il ragazzo si organizza in base alle istruzioni ricevute dal capo maggiordomo, e fa dividere tutta la servitù in coppie assegnando una zona a ogni coppia, nell’intento di bloccare l’ex maggiordomo e non permettergli di raggiungere Pia, ma le ricerche non danno alcun risultato. Salvador deve fare molta attenzione a comunicare con i colleghi, visto che Petra deve essere tenuta all’oscuro.

Nonostante tutte le precauzioni prese però Gregorio riesce a entrare di nascosto nel palazzo e si presenta a Pia. L’uomo le chiede dove si trovi il bambino, e lei mente dicendogli che è morto subito dopo la nascita.

Gregorio a quel punto la minaccia dicendole che tornerà per portarla via con sé. Tutto il personale si mobilita per proteggere Pia, mentre solo Petra sembra gioire all’idea che la donna se ne vada.

La Promessa, anticipazioni al 14 febbraio

Tadeo presenta Adriano a Catalina, con la speranza che possa aiutarlo dandole qualche consiglio sulla gestione di un’eredità. In seguito alla morte del padre, Adriano ha ereditato dei terreni del padre e non sa come gestirli. Il rapporto tra Catalina e Adriano però non parte con il piede giusto, visto che quest’ultimo è accecato dal pregiudizio, e si rifiuta di ascoltare i consigli di una donna dalle origini più umili.

I due discutono animatamente, e al termine della discussione Adriano se ne va. Tadeo si scusa per il comportamento dell’amico, e prova a convincere Catalina ad aiutarlo comunque. Ma la donna – dopo essere stata snobbata da Adriano – si rifiuta.

In seguito lo stesso Adriano si reca nell’hangar a trovare Catalina, e tra i due inizia a nascere – a sorpresa – un’amicizia. Lui torna più volte da Catalina con il proposito di conoscersi meglio. Appena le suggerisce di uscire però, lei lo aggredisce e i due si salutano in malo modo.

La Promessa, spoiler settimanali: Cruz rimprovera Alonso, Maria Antonia lo consola

Maria Antonia e Alonso informano Cruz che i marchesi de Sotoblanco non li hanno invitati al ballo. Apparentemente il mancato invito è dovuto alla partecipazione di Curro e Manuel alla guerra, ma Lorenzo non ha dubbi che si tratti invece di una vendetta orchestrata dai duchi de Los Infantes nei confronti degli ex consuoceri dopo la morte di Jimena.

Cruz rimprovera il marito, dicendo che lui è responsabile dell’isolamento sociale che stanno subendo. La marchesa incolpa Alonso per non essere riuscito a dissuadere Manuel a partire per il fronte. Solo Maria Antonia sembra disposta a consolare l’uomo, e tra lei e Alonso il legame si fa sempre più stretto.

Martina riceve un invito all’opera dal figlio dei Caicedo. Inizialmente la giovane rifiuta, ma poi finisce per accettare quando viene messa sotto pressione dagli zii. La giovane ha anche un altro problema, ovvero quello di convincere la madre a non cedere alle smancerie di Ayala. Martina non si fida affatto di lui, e non vuole che la madre lo sposi.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Lope è deluso e arrabbiato con Vera perché pensa che lei si sia fidanzata con Santos. Il ragazzo non sa che in realtà Santos la ricatta, minacciando di portare alla luce la sua vera identità.

Pia intanto sembra sempre più sfiduciata, e inizia a fare discorsi molto tristi. Per cercare di risollevarle il morale, Ricardo decide di confessarle i suoi sentimenti. L’uomo le dichiara il suo amore e poi la bacia.

Manuel e Curro sono al fronte, e quest’ultimo si lancia in un’offensiva sul campo molto pericolosa. Manuel – nel tentativo di fermarlo – finisce per mettere a rischio anche la sua vita.

Nel frattempo Jana e Maria svelano a Vera che il piccolo Diego si trova con Beni. Per la sicurezza del piccolo, neppure loro sanno bene dove si trovi esattamente, e comunicano con Beni attraverso un codice segreto.