Cosa ci riserveranno le prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno? Al centro dei riflettori troveremo Jana, che dopo aver visto svanire il suo sogno d’amore dovrà anche affrontare le inevitabili tensioni con i marchesi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: la minaccia di Cruz

La marchesa irromperà in cucina e minaccerà tutta la servitù di licenziare chiunque oserà parlare della relazione tra suo figlio Manuel e Jana. Per la giovane cameriera il sogno d’amore si trasformerà in un incubo, visto che dovrà subire costantemente le tensioni con i marchesi.

Sorprendentemente sarà però Alonso quello più duro con la ragazza, e ribadirà più volte che non accetterà mai che suo figlio sposi una semplice cameriera.

Curro prenderà le difese di Manuel e Jana, e cercherà di spingere Alonso a riflettere sull’incredibile somiglianza della loro storia d’amore con quella che il marchese ha avuto con Dolores.

Spoiler La Promessa: la madre di Vera affronta Lope

Se per Jana e Manuel la situazione si farà insostenibile – tanto che il marchesino arriverà a chiedere a Romulo di proteggerla da possibili vessazioni della marchesa – neppure Vera e Lope se la passeranno bene.

La duchessa De Carril dirà apertamente al ragazzo che non lo considererà all’altezza della figlia, aggiungendo che Vera probabilmente avrà preso per lui solo luna semplice infatuazione passeggera. Subito dopo pretenderà che la figlia le restituisca il denaro sottratto al padre, ma Vera affermerà di non sapere dove sia finito.

Spoiler La Promessa, le confidenze di Julia

Per placare la gelosia di Martina, e dimostrarle che non avrà niente da temere dalla sua vicinanza, Julia deciderà di rivelarle i veri motivi che l’avranno portata a La Promessa.

Martina scoprirà così che la ragazza era in realtà la fidanzata di Paco, e che tutto ciò che desidererà saranno informazioni da Curro su quanto accaduto all’amato al fronte.

Trame settimanali La Promessa

Maria sarà triste per la lontananza da Salvador e Jana proverà a confortarla.

Petra parlerà con Santos e gli rivelerà che vi è una cosa più importante del denaro ricevuto dai marchesi per i suoi servizi, ovvero quel senso di gratitudine che li farà sentire in debito con lei, così da poterli manovrare come pedine su una scacchiera.

Marcelo proverà a confessare un nuovo errore a Teresa, ma la donna si rifiuterà di ascoltarlo.

Manuel arrestato nelle prossime puntate La Promessa

Il sergente Burdina si ripresenterà a La Promessa, ma stavolta giungerà fino a li per arrestare Manuel, con l’accusa di aver ucciso Gregorio. L’arresto del marchesino sconvolgerà tutti, ma quella più scossa sarà Jana, che senza di lui si sentirà smarrita.

Jana vorrebbe correre in caserma da Manuel, ma Curro la sconsiglierà di farlo. Intanto Alonso cercherà di ottenere la libertà per il figlio facendo qualche telefonata. Poco dopo il marchese si recherà con Cruz in caserma, e Manuel li pregherà di stare vicini a Jana. I genitori del ragazzo però avranno tutt’altre intenzioni: Cruz suggerirà al marito di sfruttare l’occasione per allontanare la ragazza, e lui le offrirà del denaro per convincerla a partire e non sposare Manuel.