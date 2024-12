Cosa ci attende nelle puntate La Promessa in onda nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Al centro dei riflettori nella settimana a cavallo tra il 2024 e il 2025 ci sarà Jimena, ancora intenta a scoprire l’identità dell’amante del marito. La giovane farà una scoperta che si rivelerà determinante e poco dopo tenterà il suicidio.

La Promessa, trame al 3 gennaio: Jimena interroga la servitù

Jimena sarà determinata a scoprire l’identità della donna che avrà conquistato il cuore del marito Manuel, e non esiterà a interrogare la servitù per sapere il suo nome. Quando Jana verrà a sapere cosa starà facendo la donna, lo riferirà a Manuel che imporrà alla moglie di smetterla. Nel frattempo cercherà di corrompere il dottor Abel per convincerlo a tenere segreto il suo inganno sulla finta gravidanza, ma lui finirà per confessare a Manuel l’inganno.

Poco dopo Jimena si recherà nell’hangar, e qui troverà le foto che ritrarranno Manuel e Jana durante la loro fuga d’amore in spiaggia, e le infilerà in fretta in tasca prima che arrivi il marito.

Jimena tenta il suicidio nelle prossime puntate La Promessa

Manuel – ignaro del fatto che la moglie abbia trovato le foto nell’hangar – parlerà con Cruz e le dirà che potrà far annullare il matrimonio grazie al raggiro messo in atto ai suoi danni. I genitori di Jimena saranno sconvolti dal comportamento subdolo della figlia, ma questa avrà in serbo un nuovo colpo di scena.

Dopo aver accusato pubblicamente il marito di averla tradita con Jana, Jimena si getterà dalla balaustra. Le sue condizioni appariranno subito gravi, e le poche speranze che la giovane riesca a sopravvivere sembreranno spegnersi con il passare delle ore. Entrambe le famiglie saranno sotto shock per l’accaduto.

La Promessa, spoiler al 3 gennaio

Jimena morirà nelle prossime puntate La Promessa, e i Duchi de Los Infantes decideranno di portare il corpo della figlia lontano dalla tenuta, e di tenere la veglia funebre nel loro palazzo. Cruz cercherà di dissuaderli, ma i duchi si rifiuteranno di avere qualsiasi contatto con i Lujan.

Manuel incolperà il dottor Abel per aver coperto le bugie di Jimena, portandola a peggiorare, fino ad arrivare al triste epilogo appena avvenuto.

Catalina rinvia le nozze con Pelajo, facendo infuriare Cruz

Catalina non si presenterà all’appuntamento per andare all’incontro con padre Fermin, e questo farà andare Cruz su tutte le furie.

Pelayo deciderà di andare da solo, e più tardi racconterà a Catalina tutta la verità sul commercio di armi. La giovane sarà delusa dal suo comportamento e – in presenza di tutta la famiglia – annuncerà il rinvio delle nozze.

Cruz cercherà di fare pressioni su Pelayo affinché sposi e porti via Catalina dalla tenuta, ma l’uomo le dirà che la situazione si sarà fatta davvero difficile.

La Promessa, anticipazioni al 3 gennaio: Virtudes lascia la tenuta

Virtudes – dopo aver ringraziato Teresa per l’aiuto che le avrà dato – comunicherà di voler lasciare La Promessa per poter riallacciare i rapporti con il fratello. Tuttavia Pia avrà un’idea per permettere alla ragazza di portare a termine il suo progetto senza perdere il lavoro, e le proporrà di prendersi qualche giorno di permesso per andare a Martos e parlare con il fratello, prima di decidere cosa fare.

Virtudes dirà così a Simona che intende assentarsi per un po’. Quando farà ritorno, Simona cercherà di scoprire se sarà riuscita a chiarirsi con lui. La ragazza dirà di sì, ma subito dopo scoppierà in un pianto disperato.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Romulo porterà ai marchesi la borsa trovata da Maria, e Cruz la riconoscerà e dirà a chi appartiene. Poco dopo lo stesso Romulo dovrà affrontare Salvador, per informarlo che non avrà superato la prova nel ruolo di primo valletto e proporgli di continuare a lavorare come lacchè. Il giovane accetterà.

Don Ricardo avrà degli attriti con Pia, che continuerà ad assentarsi dal palazzo per questioni urgenti senza chiedergli il permesso.

Petra dirà a Ignacio di averlo visto baciare Margarita, lui negherà e le ribadirà il suo amore e il desiderio di portare a termine il piano contro Cruz.

Romulo informerà Pia che Don Ricardo Pellicer starà per arrivare alla tenuta, e che prenderà il posto di maggiordomo, mentre lui sarà promosso a capo maggiordomo.