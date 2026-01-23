Sarà finamente fatta luce sulla morte di Jana? I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di scoprire la verità, e le puntate in onda dal 24 al 30 gennaio potrebbero essere decisive per le indagini. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Curro pronto a fare una cosa sorprendente

Il giovane Curro non è affatto disposto ad accettare la versione del sergente Burdina sulla morte della sorella, anche perché quest’ultima – poco prima di morire – si era ripresa per un attimo e gli aveva fatto capire che non era stata Cruz a colpirla. Proprio per questo il ragazzo si è sempre rifiutato di credere alla colpevolezza della marchesa, anche se alla tenuta sembra essere l’unico a ritenerla innocente.

Tutto questo però non ha mai fermato la sua volontà di scoprire il vero responsabile, e proprio con questa intenzione si appresta a compiere un gesto sorprendente: dissotterrare il corpo di Jana!

Pia – inizialmente contraria a compiere quella che ai suoi occhi è una vera e propria profanazione – finisce per dargli il suo appoggio. Ed è proprio lei a fare una scoperta sensazionale, quando si accorge che il corpo di Jana presenta pelle, lingua e unghie blu.

I sospetti di Curro sono così confermati: Jana è stata avvelenata!

La Promessa, trame settimanali al 30 gennaio

Nel frattempo la mancanza di Jana a palazzo provoca un effetto nostalgia in Maria. La giovane amica della defunta confida a Samuel di non riuscire più a vivere tra quelle mura che l’hanno vista ridere con l’altra, e che intende presentare le proprie dimissioni.

Alonso ringrazia Leocadia per la passeggiata a Lujan, ma quest’ultima ha già iniziato a mettere in atto il suo piano per diventare la nuova dark lady a La Promessa. Poco dopo infatti, Manuel e Lorenzo scoprono che la donna ha preso possesso della stanza di Cruz e ne rimangono sconvolti.

Spoiler La Promessa: Catalina entra in travaglio da sola nel bosco

A inizio settimana assistiamo all’arrivo del medico, giunto a La Promessa su richiesta di Alonso per visitare Catalina. Il dottore – dopo una visita accurata – rassicura il marchese dicendogli che va tutto bene.

In seguito Martina sorprende Adriano all’interno del palazzo, e lo invita ad andarsene promettendogli di parlare lei con Catalina.Quest’ultima però rimane ferma nella sua decisione e ribadisce di non voler avere più niente a che fare con lui. In seguito Angela la vede allontanarsi da sola in direzione del bosco. La ragazza avverte Curro e insieme si recano a cercarla. La trovano da sola e in preda alle contrazioni.

Catalina da alla luce una bambina, ma qualcosa non va. Angela corre alla tenuta con la piccola in braccio ad avvisare Adriano, che si precipita lì e porta via la neo mamma. Il dottor Ferrer – accorso a La Promessa per visitarla – informa Alonso che sia la donna che l’altro bambino sono in grave pericolo e propone un cesareo d’urgenza.

Simona discute con Toño nelle prossime puntate La Promessa

Simona cerca di spiegare a Toño che non l’ha mai abbandonato, ma lui non le crede e la allontana con toni freddi. Subito dopo il ragazzo discute con Candela, che lo rimprovera per il suo comportamento. Lui lascia la tenuta, e Simona soffre visibilmente per l’allontanamento del figlio. A cercare di confortarla è l’immancabile Candela.

A trovare il ragazzo è Samuel, al rifugio. Quando gli chiede perché si sia allontanato da La Promessa, il giovane confessa di essersi sentito soffocato da Simona e Candela. Intanto a palazzo Manuel si offre di aiutare le due donne a ritrovare il ragazzo. Simona però rifiuta.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Alonso sente dire che Manuel intende lasciare La Promessa e trasferirsi in Italia, ma il figlio lo rassicura: resterà lì per mandare avanti l’attività aeronautica e aiutare economicamente la tenuta. Subito dopo chiede a Maria di restare per aiutarlo ad affrontare il suo dolore.

Martina e Jacobo discutono sui preparativi per le nozze e sulla scelta delle fedi.