Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate in onda dal 17 al 23 gennaio su Rete 4 assisteremo agli ultimi tentativi di Lope e Teresa per cercare di convincere Petra a ripensarci e non licenziare Maria. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni La Promessa: Petra irremovibile

Il licenziamento di Maria sembra ormai già deciso, e Lope e Teresa cercano di far tornare Petra sulla sua decisione coinvolgendo anche Samuel. Neppure quest’ultimo però, sembrerà riuscire a far cambiare idea alla governante, che dopo il via libera di Leocadia sarà determinata a sbarazzarsi dell’ex amica di Jana.

Sarà proprio l’intervento di padre Samuel a risolvere la situazione, visto che la governante si convincerà a concedere alla giovane cameriera un’altra possibilità.

News La Promessa, trame al 23 gennaio 2026

Lope e Vera continueranno a mentire ad Antonio, facendogli credere di trovarsi a casa di padre Samuel. La loro piccola bugia però, sembrerà essere sempre più difficile da portare avanti. Adriano farà per la seconda volta una proposta di nozze a Catalina, ma in risposta otterrà un altro no.

Curro proseguirà le sue indagini sulla morte di Jana, aiutato da Pia, mentre Alonso sarà in apprensione per il figlio Manuel, che mancherà da un po’ di tempo dalla tenuta. Il marchesino tornerà improvvisamente, mettendo fine all’ansia del genitore.

Il giovane lacchè riceverà il compito di organizzare un picnic all’aperto, al quale parteciperà anche Jacobo. Tra i due ci sarà una gara a cavallo, nel corso della quale quest’ultimo cadrà perdendo i sensi. Subito dopo Lorenzo sfiderà Curro, che si rimetterà così in sella. In questa seconda competizione sarà però il ragazzo ad avere la peggio.

Curro cadrà e – sebbene rimanga illeso – si accorgerà che qualcuno aveva precedentemente manomesso la sua sella.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Don Romulo scoprirà che Antonio si trova a La Promessa, e chiederà spiegazioni a Vera e Lope. Simona invece ignorerà ancora la presenza del giovane, che resterà comunque convinto di trovarsi nella casa parrocchiale.

Poco dopo Romulo proverà a chiedere spiegazioni a Pia sull’incidente nel quale sarà rimasto coinvolto Curro. Questa strana circostanza insospettirà anche Manuel, che vorrà saperne di più e si rivolgerà al diretto interessato. Curro però, non avrà alcuna intenzione di condividere con il marchesino i suoi sospetti.

Manuel cercherà di far cambiare idea a Catalina, e convincerla a sposare Adriano. Vera approfitterà di un viaggio a Lujan per recarsi a trovare il figlio di Pia. Al suo ritorno alla tenuta porterà una notizia che sconvolgerà tutti: il piccolo Diego è scomparso!

Simona scoprirà che Antonio è alla Promessa e lo incontrerà, ma luisi rifiuterà di parlarle.