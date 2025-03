Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 15 al 21 marzo? Al centro dei riflettori troveremo Gregorio e Petra, assaliti dal dubbio che la morte di Pia sia stata solo una messinscena dell’ex governante.

Trame settimanali La Promessa: Pia è ancora viva?

Petra condivide con Gregorio i suoi dubbi sulla presunta scomparsa di Pia e, insieme, decidono di indagare per verificare se l’ex governante sia ancora viva. I suoi sospetti sembrano trovare conferma quando, poco dopo, Gregorio scopre che la tomba di Pia è vuota. L’uomo è convinto che l’ex governante sia ancora viva e si nasconda nei dintorni, e lo rivela a Petra.

Nel frattempo María vede Gregorio aggirarsi nei paraggi della tenuta e corre subito a riferirlo a Jana. La notizia del ritorno dell’ex detenuto arriva fino a Don Rómulo, che informa Alonso. I due, di comune accordo, decidono di consentire a Jana di portare provviste a Pia senza attirare l’attenzione. Viene così stabilito che Jana e María Fernández potranno soggiornare nella grotta, fingendo di essere al lavoro per un conoscente del Marchese.

La Promessa, spoiler al 21 marzo: Vera si confida con Lope

Vera rivela a Lope che Santos è al corrente di un’informazione sul suo passato che lo rende capace di ricattarla. Lui la incoraggia a trovare il coraggio di opporsi prima che la cosa precipiti. Vera finisce per confessare a Lope di amarlo, e si dice pronta ad affrontare Santos. Per suggellare la sua decisione la ragazza lo bacia.

La situazione di Santos si fa sempre più complicata, e mentre Romulo lo avverte che – se continuerà a creare problemi – dovrà mandarlo via, Ricardo gli propone di ripartire da zero, eliminando così tutte le tensioni passate.

La Promessa, anticipazioni 15-21 marzo

Martina dall’ospedale psichiatrico riesce a contattare Curro. Con l’aiuto di Juana, che le fornisce carta e penna, scrive una lettera al giovane. Per assicurarsi che la corrispondenza arrivi a destinazione, Martina consegna a Juana il braccialetto regalatole da Curro, sperando che possa servire per corrompere il guardiano del sanatorio.

A palazzo intanto non mancano le rimostranze per il suo allontanamento. Petra accusa Ayala di aver architettato una messinscena per allontanare la giovane e poter sposare Margarita, ma lui nega tutto. In seguito la governante – di fronte a tutto il personale di servizio – chiede scusa per i suoi frequenti litigi con don Ricardo, e poi dichiara a Cruz di non essere a conoscenza delle cause dell’avvelenamento di Ayala.

Al risentimento si aggiunge la preoccupazione, nel momento in cui alla tenuta arriva la notizia dell’aggressione subita da Martina al sanatorio. Le speranze di aver trovato un’alleata in Juana svaniscono in fretta, visto che proprio la sua compagna di stanza la aggredisce. La figlia di Margarita riesce a difendersi, ma la notizia giunge fino a La Promessa.

Alonso preoccupato nelle prossime puntate La Promessa

Lorenzo punzecchia Alonso sulla sua amicizia con María Antonia, ma il marchese preferisce non parlarne e gli chiede di smetterla.

Alonso sembra avere altri pensieri per la testa, e cerca informazioni sul bombardamento avvenuto nei boschi francesi, nella zona in cui si trovano Curro e Manuel.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Virtudes si confida con Simona e le rivela di aver scoperto che Petra sa della sua intenzione di lasciare il palazzo. La giovane teme di essere mandata via, ma l’amica la rassicura dicendole che la servitù raccoglierà le 550 pesetas necessarie per consentirle di riavere suo figlio Adolfo.

Virtudes inganna don Ricardo dicendogli che si recherà a Luján per parlare con Padre Fermín, ma il maggiordomo, origliando una conversazione tra le cuoche, scopre che la ragazza ha mentito.

Manuel e Curro fanno ritorno dal fronte, per la gioia di tutti. Poco dopo il marchesino si reca all’hangar, dove sorprende Catalina che non era stata informata del suo ritorno. Curro intanto ha un confronto con Cruz, e le chiede i motivi dell’ostilità nei suoi confronti.