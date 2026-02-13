Cosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 14 al 20 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo nuove tensioni. Se da un lato ci saranno Curro e Pia intenti a scoprire se davvero il capitano De La Mata sia coinvolto nella morte di Jana e Dolores, dall’altro troveremo proprio quest’ultimo in uno stato di forte agitazione, per un regalo di compleanno promesso dal conte de Ayala che non promette niente di buono. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: il regalo del conte de Ayala per Lorenzo

La festa di compleanno del capitano è passata, ma gli rimane un ultimo regalo da “scartare”. Il conte de Ayala infatti, gli ha comunicato che il suo pensiero arriverà con qualche giorno di ritardo, e Lorenzo appare assai preoccupato.

La sensazione che non possa trattarsi di niente di buono viene confermata nel momento in cui alla porta della tenuta si presenta nientemeno che Eugenia. Il ritorno della moglie del capitano suscita in tutti grande preoccupazione: come è riuscita a lasciare il sanatorio?

Per cercare di tenerla tranquilla, tutti al palazzo decidono di tenerle nascosta la verità sugli ultimi avventimenti, e chiedono a Curro di indossare di nuovo temporaneamente gli abiti da giovane nobile. Nessuno però sa che anche lei nasconde un segreto.

La Promessa, trame settimanali al 20 febbraio

Pur nelle nuove vesti, Curro non abbandona le sue indagini sulla morte della sorella Jana e della madre Dolores. Insieme a Pia il ragazzo è determinato ascoprire se dietro quanto accaduto vi sia lo zampino del capitano Lorenzo De La Mata.

Intanto proseguono i battibecchi tra Simona e il figlio Toño, e il ragazzo chiede alla madre di non interferire nella sua vita e di smettere di metterlo in cattiva luce con Manuel. Prosegue intanto la collaborazione tra il iovne e il marchesino, e i due – dopo aver fatto bene i conti – scoprono che serviranno molti soldi per avviare il progetto dei prototitpi dei motori per aeroplani.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela spagnola di Rete 4?

Alonso scopre che Martina non si è recata a Cordoba, ma in carcere a trovare zia Cruz e la rimprovera per questo.

Romulo confida a Ricardo di conoscere da molto tempo Emilia, e di non essere affatto felice della sua presenza a palazzo. Poco dopo la donna lo affronta duramente.

Mentre Manuel rinfaccia al padre di aver avuto un trattamento diverso da Catalina quando comunicò di voler sposare Jana, il marchese è costretto a vietare momentaneamente il matrimonio tra la madre dei gemelli e Adriano per evitare un nuovo scandalo. Subitodopo confida alla giovane che potrà sposarsi anche subito, a patto che le nozze si svolgano in segreto, Catalina rifiuta.