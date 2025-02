Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 1° al 7 marzo? Tre lettere saranno al centro delle trame La Promessa: una ufficiale con le notizie di Manuel e Curro, una speciale per Jana e una (non spedita) a Martina.

Trame settimanali La Promessa: Curro e Manuel sono salvi

Dal fronte francese giunge una lettera che porta buone notizie: Curro e Manuel stanno bene. Oltre alla lettera “ufficiale” che giunge dai due ragazzi dal fronte, ce n’è una speciale che il marchese indirizza a Jana. Manuel tra quelle righe le confessa di amarla e lei leggendola si commuove.

Arrivano anche buone notizie per Ayala: Margarita annuncia che il conte si sta riprendendo e Alonso raccomanda a Martina di evitare di farlo agitare, almeno fino a quando non ci sarà una diagnosi certa.

La Promessa, spoiler al 7 marzo: Romulo scopre il “vizio” di Lope

Santos trova Lope a letto, assistito di nascosto da Jana e Vera. Prima promette loro di non dire nulla a Petra, ma in seguito ci ripensa e decide di rivelare tutto, tranne la presenza delle due donne. La governante dubita della sua sincerità, e sospetta che in realtà stia proteggendo le cameriere, ma lui nega di averle viste.

La presenza di Lope non sfugge neppure a Romulo, che scopre ben presto che l’amico è accudito da Vera e lo sgrida per averlo tenuto all’oscuro. Ma le sorprese per Romulo non sono finite: Vera gli rivela infatti che Lope gli ha mentito anche su un’altra questione. Romulo scopre così che l’uomo gioca d’azzardo e che ha perso molto. A quel punto pensa di mettere in atto un rimedio drastico per impedire a Lope di mettersi di nuovo nei guai.

Poco dopo Petra entra in cucina e tenta di provocare le cuoche ma queste – anziché reagire – si limitano a deriderla per il rimprovero ricevuto dal marchese.

La Promessa, anticipazioni 1-7 marzo: Ayala è stato avvelenato

Nel frattempo arriva la diagnosi sui malesseri di Ayala: il medico comunica a tutti che l’uomo è stato avvelenato con la cicuta, e Martina sente su di sé gli occhi di tutti gli abitanti del palazzo.

Di fronte alle parole del dottore, Margarita si insospettisce e chiede a Maria se sua figlia abbia mai mostrato interesse per il veleno usato anche da donna Pia. Insieme le due donne frugano nella stanza della ragazza, e scoprono un indizio che sembra confermare i sospetti di Margarita sul suo coinvolgimento nell’avvelenamento del conte de Ayala.

La notizia del ritrovamento del veleno nella stanza di Martina si diffonde in fretta, e nonostante la ragazza si proclami innocente, Ayala non le crede. Il conte è scettico, e afferma che la situazione non può certo essere ignorata. La servitù è invece convinta dell’innocenza di Martina e Simona informa Catalina dell’accaduto, sperando di convincerla a tornare a palazzo per aiutare la cugina.

Manuel e Curro sconvolti nelle prossime puntate La Promessa

Al fronte la situazione si fa particolarmente delicata per Manuel e Curro. Paco viene ferito gravemente, e mentre Josè Juan vuole portarlo indietro, Manuel cerca di convincerlo a non farlo. Alla fine Paco muore tra le braccia di Curro.

Manuel, Curro e Jose Juan rendono l’ultimo omaggio a Paco prima di riprendere la marcia. Curro, spinto dall’amore, prova a seguire l’esempio di Manuel e scrive una lettera a Martina, ma alla fine decide di distruggerla.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Maria Antonia comunica a Lorenzo che ben presto lascerà la tenuta su invito di Alonso. Quando la donna sembra ormai pronta a partire nel cuore della notte, viene però fermata da Cruz. La visita della marchesa riesce a sconvolgere tutti i piani, e Maria Antonia – nonostante i tentativi di Alonso di allontanarla – decide di rimanere a La Promessa.

Petra sorveglia Jana, che chiede aiuto a Romulo per poter andare da Donna Pía con delle coperte, senza farsi scoprire dalla governante.

Al fronte intanto, Manuel e Curro vengono sorpresi da una potente esplosione.