Luisa Ranieri nei panni de “La Preside” ha salutato tra lacrime quasi 5 milioni di telespettatori su Rai1. Un successo straordinario per la fiction ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora che ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

La Preside 2 stagione si farà su Rai 1?

E’ terminata la prima stagione de “La Preside“, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri e liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano. L’ultima puntata ha incollato alla tv 4.633.000 spettatori con uno share del 27.3%. Un epilogo che ha emozionato milioni di italiani e telespettatori che stanno chiedendo a gran voce una seconda stagione. La Preside 2 ci sarà? Da questa notte sui social non si legge altro, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale su un seguito da parte della Rai.

Va detto che le premesse per pensare ad una seconda stagione de La Preside ci sono tutte considerando il grandissimo successo e seguito riscontrato dalla serie tv prodotta da Bibi Film e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. Il personaggio di Eugenia Carfora, interpretato magistralmente da Luisa Ranieri, ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori per la sua forza, tenacia e desiderio di rivalsa. Un ruolo che ha segnato particolarmente l’attrice che dalle nostre pagine di SuperGuida Tv ha raccontato:

«Mi ha colpito il suo essere accogliente e allo stesso tempo una donna dura, molto retta sui suoi principi. Interpretarla è stata una grande responsabilità ma anche un grande privilegio perché è un personaggio incredibile con delle grandi motivazioni e volevo assolutamente rendere questa forza, questa voglia di fare bene ma allo stesso tempo raccontare anche che lei è al limite per quanto è disposta a raggiungere il suo obiettivo pur di salvare un ragazzo».

La Preside 2 ci sarà? Da dove ripartire e l’appello dei fan sui social

E’ ancora tutto da decidere sulla seconda stagione de La Preside 2, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri, ma i dati di ascolti sono sicuramente a favore di un possibile seguito. La fiction ha incollato alla tv quasi 5 milioni di telespettatori complice una storia, quella di Eugenia Liguori, che ha saputo attirare l’attenzione di un pubblico trasversale. Sui social in tantissimi chiedono un seguito, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della Rai.

I presupposti per una seconda stagione ci sono considerando che diversi temi sono rimasti irrisolti. A cominciare dalla storia d’amore tra Nicola e Lucia ostacolata dal padre della ragazza. Lucia andrà davvero a Milano oppure resterà a Caivano accanto al suo Nicola? E ancora: Michele riuscirà a riprendersi dalla delusione d’amore? Non solo, c’è tanto da dire e raccontare anche su Eugenia chiamata a spronare altri studenti a tornare in classe e a combattere contro chi cerca in tutti i modi di ostacolare il suo desiderio di rivalsa per questi ragazzi di periferia.

E voi la vorreste una seconda stagione de La Preside?