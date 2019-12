La Porta dei Sogni, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, si prepara a debuttare in tv con la prima delle tre puntate, che andranno in onda in prima serata a partire dal prossimo venerdì 20 dicembre 2019. La trasmissione, prodotta dalla Rai con la collaborazione di Banijay Italia, è fatta con storie di persone comuni – che hanno un sogno nel cassetto da realizzare – e darà spazio anche ad alcuni ospiti famosi.

La Porta dei Sogni, Mara Venier ospita Andrea Bocelli?

Stando alle indiscrezioni raccolte da Superguida tv, in una delle puntate de La Porta dei Sogni, trasmesse il venerdì sera da Rai 1, potrebbe essere ospite Andrea Bocelli, orgoglio italiano e apprezzato interprete di canzoni come “Con te partirò” e “Ave Maria”.

Secondo quanto si apprende, infatti, l’ospitata di Bocelli da Mara Venier andrebbe così a realizzare il sogno di una fan, dopo la donna ed il cantante appassionato di lirica si sarebbero già incontrati per la prima volta svariati anni fa.

Al momento, non è chiaro se l’amato tenore presenzierà in studio come ospite, oppure se l’ospitata del caso sia prevista sì in puntata ma soltanto in esterna. Insomma, ce la farà o no ad incontrarlo anche la conduttrice? Vedremo.

La Porta dei Sogni, le ultime news sul nuovo programma di Rai 1

Ma come funziona La Porta dei Sogni? E quali sono le ultime news sul nuovo programma di Rai 1? Superguida è in grado di anticipare anche i dettagli sul meccanismo della trasmissione, che, dopo anni, segna il ritorno in tv della Venier come conduttrice di una prima serata.

In ogni puntata, infatti, la presentatrice racconta 6 storie, di cui alcune dai toni più spensierati ed altre narrate in chiave più riflessiva. Il protagonista della storia di turno è chiamato ad aprire una delle 8 porte posizionate in studio, così da vedere finalmente realizzato il suo sogno.

Insomma, siete pronti o no a sognare con la “Zia Mara”?