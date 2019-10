Mara Venier, padrona di casa insostituibile del contenitore del pomeriggio di festa domenicale di Viale Mazzini approda in prima serata. La spumeggiante conduttrice veneta completamente a suo agio al timone di Domenica In, dal prossimo venerdì 27 dicembre condurrà un programma serale che si chiama La Porta dei Sogni.

Mara Venier al timone de La Porta Dei Sogni: ecco quando andrà in onda

Mara Venier, per tutti Zia Mara da venerdì 27 dicembre in prima serata su Rai 1 condurrà La Porta Dei Sogni, il nuovo show serale della conduttrice veneta. La stessa Venier dai suoi profili social ha invitato il pubblico a partecipare. Giacchè sono aperti i casting da oltre un mese.

L’anno scorso il ritorno della Venier in Rai, dopo anni di assenza, era un banco di prova, per lei, per l’azienda ma soprattutto per il pubblico che la segue sempre con affetto. In considerazione degli ascolti ottenuti, sempre molto alti possiamo certamente affermare che il pubblico l’ha premiata nuovamente. Possiamo quindi affermare con certezza che Mara Venier è la regina della Domenica Pomeriggio.

Ma la conduttrice sta per intraprendere un nuovo percorso che la porterà alla conduzione di uno show serale.

La Porta dei Sogni, di cosa parla e come è strutturato

Il nuovo format affidato alla Venier, che si chiama appunto La Porta Dei Sogni è un misto tra Carramba e C’è Posta per te. Ma più precisamente può essere accostato a “Il treno dei desideri”, programma di Antonella Clerici di qualche anno fa.

In cosa consiste? Semplicissimo: la padrona di casa ascolterà e accoglierà in studio delle persone comuni che avranno questo o quell’altro desiderio, e il programma appunto si prefigge di realizzare questi sogni.

Un programma fresco dinamico dove ci saranno storie, sorprese, emozioni, sentimenti, desideri da realizzare, begli incontri. Insomma, si riderà e ci si commuoverà. È uno show nuovo e moderno che con la grinta e il carisma della Venier si trasformerà in uno show brillante.

Mara Venier al timone de La Porta dei Sogni: come partecipare ai casting

Insomma, la Venier avrà l’arduo compito di realizzare i sogni di coloro che vorranno partecipare al programma. Per farlo basta chiamare lo 02- 36 55 78 91 così come ha comunicato la stessa conduttrice attraverso un post su Instagram.

E allora cosa aspettate? Affrettatevi e Chiamate il numero indicato e chiedete e a Zia Mara di realizzare il vostro sogno!!

Quasi quasi chiamo anche io 🙂