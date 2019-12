La Porta Dei Sogni, nuovo show dell’ammiraglia Rai, prenderà il via il 20 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1. La conduttrice, l’amatissima Mara Venier, già al timone – con enorme successo – di Domenica In, entrerà nelle case degli italiani il venerdì sera, per tre puntate, alle 21.20 su Rai 1.

La Porta Dei Sogni: anticipazioni ospiti prima puntata

Lo show si apre in grande stile e tra gli ospiti eccellenti ricordiamo: il tenore Andrea Bocelli (che noi vi avevamo dato in anteprima) la cantante Arisa e lo chef Antonino Cannavacciuolo. L’effervescente Mara Venier, già impegnata nel successo settimanale di “Domenica In”, è pronta a debuttare in un nuovo impegno serale che la vedrà al timone di un Programma che si chiama la Porta dei Sogni. Ve ne avevamo già accennato ma oggi vi informiamo della presenza degli ospiti che interverranno alla serata.

Quando andrà in onda La Porta dei Sogni?

Sono tre le serate dedicate allo show natalizio della prima Rete della televisione pubblica. Si parte con venerdì 20 dicembre alle 21.20 su Rai 1 e si proseguirà per i prossimi 2 venerdì successivi, il 27 dicembre e il 3 gennaio 2020.

Un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie ad una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico. Mara Venier accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine.

Non mancheranno ospiti illustri del mondo dello spettacolo, che saranno protagonisti attivi nella realizzazione di alcuni sogni. Nella prima puntata ci saranno Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

Lo show delle emozioni della prima rete della tv pubblica

Lo show per come è strutturato pare assomigliare a “C’è posta per te” di Maria De Filippi che partirà il prossimo gennaio. In verità il programma della Venier è molto diverso, anche se hanno degli elementi iconici che li rappresentano.

Se per Posta Per Te c’è la Busta, in questo programma c’è la Porta che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Insomma, un programma dalle forti emozioni dove i protagonisti si metteranno a nudo e faranno i conti con le proprie aspettative e l’emozione di veder realizzato il proprio sogno.

Sei le emozionanti storie al centro della prima puntata

Tra le storie che vedremo in questa prima puntata di venerdì 20 dicembre, per esempio, ci sono alcune di queste sorprese: