La Pennicanza, Fiorello e Biggio tornano su Rai Raio 2: ecco quando

Con la nuova stagione de La Pennicanza, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Rai Raio 2. Le tre settimane di sperimentazione dello scorso maggio hanno convinto i due conduttori, la Rai e soprattutto il pubblico che li acclama a gran voce e non vede l’ora di poterli riascoltare in radio e di passare momenti spensierati e divertenti in loro compagnia. La conferma del ritorno dello show è giunta: sia dallo showman nel corso di una diretta Instagram tenuta insieme proprio a Biggio, sia dalla presentazione dei palinsesti radiofonici. Ecco le ultime news.

La Pennicanza torna su Rai Radio 2: quando andrà in onda?

Lanciando frecciatine come solo lui sa fare, Rosario Fiorello su Instagram ha confermato il ritorno de La Pennicanza su Rai Radio 2. Ha assicurato cioè il ritorno del programma radiofonico parlando del “Vecchiume che c’è in giro” ed entrando a gamba tesa nella polemica tra Teo Mammucari e Mediaset e non solo. Il conduttore se ne è andato da Canale 5 e ha criticato Gerry Scotti e il ritorno del La Ruota della Fortuna, salvo poi ritrovarsi su Rai 1 insieme a Mara Venier per condurre insieme Il Cruciverbone.

Fiorello ha sottolineato con grande ironia: “Noi saremo una ventata d’aria fresca. La ventata d’aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi perché quelli che sono più giovani fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi“.

Quando potremo risentire il programma in onda? Da metà ottobre 2025. A che ora? Alla stessa ora in cui andava in onda anche a maggio scorso ovvero alle 13.45. Oltretutto se si spostasse l’orario si perderebbe il senso del nome del programma.

Perché si chiama La Pennicanza il nuovo programma radiofonico di Fiorello?

Il nome La Pennicanza, per il programma radiofonico di Fiorello e Biggio potrebbe sembrare essere stato scelto a caso. Non è proprio così anche se dal racconto dello stesso Fiorello si evince che tale nome è stato scelto proprio per via dell’orario di messa in onda. Fiorello ha infatti detto che: “Si chiama così perché a quest’ora di solito mi faccio una pennica“. Sarà solo questo il motivo? Il dubbio rimane visto che Fiorello è sempre molto ironico.