La Partita del Cuore torna in prima serata su Rai1. L’evento benefico, giunto alla sua ventottesima edizione, sarà condotto da Carlo Conti e vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Ecco tutte le anticipazioni e la data di messa in onda.

La Partita del Cuore 2019: quando in tv

Martedì 28 maggio 2019 alle ore 21.25 appuntamento in prima serata su Rai1 con “La partita del cuore“, l’evento benefico condotto da Carlo Conti. Giunta alla sua ventottesima edizione, il match vedrà scendere in campo all’Allianz Stadium di Torino la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro, la SLA e le malattie genetiche rare.

In campo ad aprire la partita di calcio ci sarà Cristiano Ronaldo, ma a giocare ci sarà anche Francesco Totti. La Nazionale Italiana Cantanti è capitanata dal Presidente Paolo Belli, Massimiliano Allegri che per la gestione tecnica ed artistica è coadiuvato da Marco Masini, Michel Platini e Gianluca Vialli.

La squadra dei Campioni per la Ricerca sono capitanati da Andrea Agnelli. Ricordiamo che il match è un evento benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica nella lotta contro il cancro e le malattie genetiche rare. In passato a gestire l’evento l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, sempre in prima fila per aiutare il prossimo. Il conduttore televisivo, scomparso il 26 marzo del 2018, aveva donato il midollo osseo per salvare la vita di una giovane ragazzina.

La partita del Cuore 2019: come donare

L’intero incasso ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto alla ricerca. Tutti noi possiamo donare. Come? Tramite un messaggio solidare al numero 45527 per un valore minimo di 2 euro. Da telefono fisso, invece, chiamando il 45527 è possibile donare fino a 5 euro.

La partita del Cuore 2019 Torino biglietti: come acquistarli

Per acquistare i biglietti per partecipare all’evento benefico è possibile farlo tramite il sito sport.ticketone.it oppure chiamando il numero 892.101. I prezzi partano da un minimo di 12,00 fino a 20,00 euro.

La Partita del Cuore 2019: giocatori

Per la Nazionale Cantanti, ecco la rosa dei giocatori in campo: Giulio Mogol, Paolo Belli, Einar, Raoul Bova, Enrico Ruggeri, Benji & Fede, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Mattia Briga, Moreno e Biondo.

La squadra dei Campioni della Ricerca, invece, è composta da: Andrea Agnelli (capitano), Sebastian Vettel, Francesco Totti, Luca Zingaretti, Christian Leclerc, Pavel Nedved, John Elkann, Mick Schumacher figlio del grande Michael.