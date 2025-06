Un importante cambiamento nel palinsesto estivo Mediaset riguarderà la soap turca La notte nel cuore, che vedrà raddoppiato il suo appuntamento settimanale con i tantissimi fans. La dizi turca, già trasmessa la domenica sera, raddoppia e si presenta all’appuntamento anche il venerdì, sempre nella fascia oraria prime time.

La notte nel cuore, appuntamento extra il venerdì in prime time

Le intricate vicende di Sumru e dei gemelli Nuh e Melek raddoppiano il loro appuntamento settimanale.

Complice la pausa estiva di Tradimento (che proseguirà solo in daytime), La notte nel cuore ci terrà compagnia con un doppio appuntamento che, oltre alla domenica sera, la vedrà protagonista anche il venerdì. Il cambio palinsesto prenderà il via già la prossima settimana, per cui i fans delle soap turche, già il 27 giugno, non troveranno ad attenderli la giudice Güzide ma i protagonisti di La notte nel cuore.

Ottimi ascolti per La notte nel cuore

I dati Auditel registrati nelle prime settimane di messa in onda della soap hanno fatto registrare numeri importanti, e le vicende di Nuh e Melek hanno ampiamente dimostrato di avere le carte in regola per conquistare il pubblico italiano in una serata particolare come quella della domenica.

Proprio sulla base del grande successo in termini di ascolto della serie tv turca, i vertici Mediaset hanno pensato di affidare proprio a La notte nel cuore il delicato compito di “rimpiazzare” un altro prodotto turco di successo. Così, dopo aver optato per una sospensione Tradimento in versione serale, per permettere alla serie tv di arrivare al gran finale in autunno, dai vertici di Cologno Monzese è arrivata l’ufficialità: sarà La forza nel cuore a occupare lo slot orario serale del venerdì. Questa variazione non influirà minimamente nel palinsesto domenicale, che continuerà a proporre altri episodi in prima visione assoluta della soap.

Sia le puntate del venerdì che quelle della domenica, dopo la messa in onda su Canale 5, saranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand. Volete continuare a ricevere le ultimissime news sulle vostre soap del cuore? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.