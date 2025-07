I fans che non hanno avuto modo di seguire le puntate della soap turca La Notte nel cuore lo scorso venerdì in prime time, o che vogliono comunque rinfrescarsi la memoria in vista dei nuovi episodi in onda stasera su Canale 5, potranno farlo rivedendoli sulla piattaforma Mediaset Infinity, oppure collegandosi alla rete ammiraglia Mediaset oggi, domenica 6 luglio, in daytime.

La notte nel cuore, le repliche del 27 giugno in daytime

Oggi – domenica 6 luglio – La notte nel cuore andrà eccezionalmente in onda anche nel daytime di Canale 5. A essere trasmesse nello slot pomeridiano saranno le repliche dei tre episodi andati in onda venerdì 27 giugno. Ricordiamo infatti che la dizi turca ha saltato l’appuntamento di domenica 29 giugno per lasciare spazio all’evento musicale “Torino is Fantastic“. Alla luce della prolungata assenza dei protagonisti della soap, i vertici di Cologno Monzese hanno pensato che potesse essere gradito un “ripasso” e hanno scelto di renderlo disponibile anche a tutti coloro che, per le più svariate ragioni, non possono rivedere le puntate sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Ecco perché oggi pomeriggio la serie tv turca riproporrà gli ultimi tre episodi, su Canale 5 a partire dalle 14:00 circa. Le avventure dei Sansalan ci terranno compagnia fino alle 16:48 circa, quando il timone passerà alla commedia “Testamento d’amore”.

La notte nel cuore torna stasera con episodi inediti

L’appuntamento pomeridiano con La notte nel cuore non cancellerà quello in prime time, ma – come anticipato – servirà per rinfrescarci la memoria. Stasera la dizi turca tornerà come di consueto con tre nuovi episodi inediti, che ci terranno incollati davanti al teleschermo dalle 21:37 alle 00:46 circa.

Cosa accadrà nelle puntate serali della serie tv turca? Le trame sono a un punto cruciale, e stasera assisteremo alle pressioni di Hikmet su Sevilay. La donna pretenderà che la giovane acconsenta alle nozze con Cihan. Anche quest’ultimo dovrà subire l’insistenza di Samet, preoccupato di salvare il patrimonio di famiglia. I piani di Samet e Hikmet potrebbero però venire ostacolati da Nuh e Melek, perché i due gemelli sono innamorati di Cihan e Sevilay. Sarà davvero così? Lo scopriremo nelle puntate in onda stasera su Canale 5.