Sarà una domenica amara per i tantissimi fans della soap turca La notte nel cuore che non troveranno stasera ad attenderli i loro beniamini. La serie tv stasera non verrà trasmessa, continua a leggere e scopri i motivi e quando tornerà in TV.

Sospesa la notte nel cuore, addio alle puntate domenicali

Dopo averci tenuto compagnia per molte domeniche, La notte nel cuore stasera non andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti optato per una nuova collocazione della serie tv turca.

Ma cosa vedremo stasera al suo posto? A partire dalle 20:35, subito dopo il Tg 5, prenderà il via il programma di Gerry Scotti “La ruota della fortuna” e alle 21:30 il timone passerà a un altro gioco a quiz, sempre capitanato da Gerry Scotti. Proprio stasera prenderà infatti il via “Chi vuol essere milionario“, un gioco nel quale i concorrenti dovranno dimostrare la loro preparazione, ma anche l’abilità nel saper gestire il tempo a disposizione e la pressione che la gara comporta.

La notte nel cuore, quando tornerà in TV?

Se da un lato la formula inedita a livello mondiale del game show “Chi vuol essere milionario?” promette di tenerci con il fiato sospeso, dall’altro i tantissimi fans della serie tv turca basata sulle vicende di Melek e Nuh vogliono sapere quando potranno tornare a seguire le storie dei loro beniamini su Canale 5.

L’attesa non si preannuncia affatto lunga, visto che la dizi turca tornerà a tenerci compagnia martedì 9 dicembre, sempre in prime time. Per gli appassionati della serie Mediaset ha pensato a un regalo di Natale anticipato, e le vicende di Melek e Nuh andranno in onda per due sere di fila. L’appuntamento con la serie è infatti confermato anche per mercoledì 10 dicembre. Gli episodi in onda per due sere consecutive ci permetteranno di fare un bel passo avanti nelle trame, che proprio in questo periodo si preannunciano particolarmente ricche di colpi di scena.

Anticipazioni prossimi episodi La notte nel cuore

Harika ed Esat sembrano sul punto di voltare pagina e far cessare le ostilità con Nuh e Melek. Nuh intanto scopre che l’intervento che deve affrontare non offre molte possibilità di successo. Sebbene i medici gli dicano che le probabilità di riuscita sono solo del 40%, lui è determinato a farsi operare per amore di Sevilay.

Commosso da un sentimento tanto profondo, Tahsin si offre di sposarli prima dell’operazione. I due si sposano, e Nuh affronta l’intervento, che fortunatamente riesce bene. Tuttavia i pensieri per la famiglia Sansalan non sono finiti: ricatti, soldi scomparsi e alleanze segrete creano un clima di forte tensione.