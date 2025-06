La soap turca La notte nel Cuore (Siyap Kalp) stasera, 29 giugno, non andrà in onda. Salta l’appuntamento della domenica in prime time con la serie tv che sta, a poco a poco, conquistando il cuore dei telespettatori italiani. Ma perché La notte nel cuore è stata sospesa e cosa vedremo al suo posto?

La notte nel cuore, salta l’appuntamento di stasera, 29 giugno

Il cambio palinsesto Mediaset di quest’ultima settimana di giugno interessa anche la dizi turca La notte nel cuore. Dopo essere andata in onda eccezionalmente venerdì 27 in prima serata, sostituendo l’altra soap turca Tradimento, non si ripresenterà all’appuntamento con i fans stasera, domenica 29 giugno, su Canale 5.

Al suo posto la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda l’evento musicale “Torino is fantastic“, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi. Sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto nel capoluogo piemontese si alterneranno voci del panorama musicale internazionale, come Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa e Mahmood.

La notte nel cuore sospesa, quando tornerà in TV?

Quando ritroveremo i protagonisti della nuova dizi turca di Canale 5? I fans de La notte nel cuore potranno godersi il concerto evento di stasera in tranquillità, con la consapevolezza che la loro soap del cuore tornerà regolarmente in onda domenica 6 luglio.

L’appuntamento del venerdì sera è stato infatti previsto eccezionalmente solo per questa settimana, visto che l’evento musicale di Torino ha costretto i vertici di Cologno Monzese ad annullare quello di stasera. A partire dalla prossima settimana la serie tv turca con Nuh e Melek tornerà a occupare il consueto posto nella programmazione Mediaset.

Cosa vedremo nel prossimo episodio La notte nel cuore?

Sevilay – dopo aver rifiutato di sposare Cihan – sarà costretta a tornare sui suoi passi e sottostare alle minacce di sua madre Hikmet.

Il matrimonio tra Cihan e Sevilay si celebrerà quindi, ma questo evento non farà altro che gettare Nuh e Melek in uno sconforto più profondo. I due fratelli si renderanno conto di poter contare solo su loro stessi, mentre la madre Sumru avrà come unica preoccupazione quella di impedire che il suo segreto possa venire alla luce.

Proprio per questo Sumru farà di tutto per impedire a Samet di allontanare Nuh e Melek dalla villa, consapevole che – nel caso in cui ciò accadesse – i due ragazzi potrebbero decidere di svelare che sono suoi figli.