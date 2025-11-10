Saranno momenti che ci terranno con il fiato sospeso, quelli che ci attendono nei prossimi episodi della soap turca La notte nel Cuore (Siyap Kalp). Nel corso di una rapina in gioielleria, i ladri punteranno un’arma contro Melek e non esiteranno a fare fuoco. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le ultime news che arrivano dagli spoiler turchi.

La notte nel cuore, spoiler turchi: rapina in gioielleria

Melek si troverà ad affrontare alcuni banditi all’interno della gioielleria. Gli uomini incappucciati, introdotti all’interno del negozio per rapinarla, non esiteranno a estrarre una pistola e puntarla contro la donna, facendo temere a tutti un epilogo davvero triste della vicenda.

Sarà davvero la fine per Melek? Fortunatamente la notizia della rapina giungerà alle orecchie di Cihan, che non esiterà ad accorrere in suo aiuto.

Cihan ferito nei prossimi episodi La notte nel cuore

Il giovane farà da scudo con il suo corpo a Melek, e sarà colpito da un proiettile in pieno petto. Trasportato d’urgenza in ospedale, Cihan si troverà in condizioni critiche.

Melek non lo abbandonerà un solo istante, e nella sala d’attesa dell’ospedale verrà raggiunta da Sumru e da Tahsin. I tre saranno in trepidante attesa di notizie dai medici, e nel frattempo qualcosa scatterà nel cuore di Melek. La giovane, colpita dal gesto dell’ex che non avrà esitato a mettere in pericolo la sua stessa vita, deciderà di perdonarlo e pregherà affinché il destino possa offrire loro una seconda chance. Le sue preghiere saranno ascoltate: Cihan si risveglierà e i medici informeranno i familiari che il giovane sarà ormai fuori pericolo.

La notte nel cuore, news: nuovo inizio per Melek e Cihan

Cihan si riprenderà completamente, e insieme a Melek inizierà una nuova vita. Il giovane rivelerà a suo padre di amarla, e di voler porre fine al matrimonio combinato con la cugina Sevilay. Samet avrà convinto Tahsin a entrare in società, e i guai finanziari della famiglia si risolveranno, rendendo di fatto inutile il proseguimento di quel matrimonio di interesse.

Cihan potrà così vivere alla luce del sole la sua storia d”amore con Melek. La donna darà alla luce una bambina, e subito dopo la nascita della nipote arriverà il lieto fine anche per Sumru e Tahsin, che convoleranno finalmente a nozze.