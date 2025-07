La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo quinto appuntamento domenica 6 luglio su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:28 e ci terranno compagnia fino alle 00:35 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 6 luglio

Nel corso dei prossimi episodi del serial turco assisteremo alle pressioni su Cihan e Sevilay. Hikmet minaccerà il ragazzo, obbligandolo ad acconsentire alle nozze, mentre Samet insisterà affinché Sevilay accetti le nozze e salvi così il patrimonio di famiglia.

I due giovani finiranno per cedere e si arriverà al momento del matrimonio: Sevilay e Cihan pronunceranno il fatidico sì. Nonostante entrambi abbiano più volte espresso perplessità sulla loro unione, e siano consapevoli di non essere innamorati uno dell’altra, decideranno di sposarsi comunque.

Non sarà quindi un matrimonio d’amore, visto che il cuore di Sevilay sarà rapito da Nuh, mentre Cihan non potrà togliersi dalla testa Meleh. I sentimenti che i neo sposi provano nei con fronti dei due fratelli saranno ricambiati, e ciò renderà ancora più dura la loro scelta.

Le nozze, che sono tipicamente un’occasione di festa, si trasformeranno così in un momento di profonda tristezza per Nuh e Melek, che saranno costretti a mettere da parte i loro sentimenti e reagiranno duramente alla decisione delle persone che amano.

La notte nel cuore, spoiler 6 luglio

Nuh assisterà alla cerimonia, e non riuscirà a trattenere le lacrime nel momento in cui sentirà la donna che ama accettare di condividere la sua vita con Cihan, mentre Melek si rifiuterà di ascoltare il neo sposo, quando questi si presenterà da lei per provare a spiegarle i motivi che lo avranno costretto a quella scelta. Se Cihan sperava, in questo modo, di non perdere per sempre Melek, sembra che dovrà rassegnarsi.

Nonostante l’amore che proverà per lui, la giovane lo respingerà e non sarà più disposta ad ascoltare le sue parole.

Trame domenicali La notte nel cuore

I due fratelli saranno uniti da un dolore profondo, e cercheranno di farsi forza a vicenda. Melek e Nuh dovranno anche fare i conti con Samet, che cercherà di allontanarli dalla sua vita e fare in modo che spariscano al più presto.

Ci riuscirà? Lo scopriremo nei prossimi episodi La Notte nel cuore. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della dizi turca che ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano.