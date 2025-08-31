Domenica 31 agosto torna l’appuntamento settimanale con la soap turca La notte nel cuore. Riflettori puntati su Nuh e Sevilay, che vivranno due esperienze traumatizzanti. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:35 e ci terranno compagnia fino alle 23:48 circa su Canale 5? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame del 31 agosto

Cihan farà di tutto per impedire a Nuh e Sevilay di scappare. Dopo averli raggiunti l’uomo non esiterà a usare mezzi brutali per riportare a casa la moglie. La sua furia però si abbatterà anche sul fratello di Melek, visto che ordinerà ai suoi scagnozzi di dargli una lezione.

Nuh verrà pestato selvaggiamente e abbandonato – ferito, privo di sensi e sanguinante – sul bordo della strada. Il giovane rischierà davvero la vita, e la storia potrebbe avrebbe avere un epilogo nefasto se lungo quella strada poco trafficata non passasse nessuno che potrebbe soccorrerlo. Quanto tempo passerà prima che qualcuno si accorga di lui?

Anticipazioni serali La notte nel cuore

Nel frattempo Sevilay sarà trascinata a casa da Cihan, che non esiterà a segregarla tra quelle quattro mura per impedirle di mettersi in comunicazione con l’esterno. Anche i suoi contatti con i familiari saranno filtrati dall’uomo dispotico, che impedirà a tutti di offrirle aiuto.

Mentre Sevilay si troverà prigioniera nella sua stessa casa, la situazione di Nuh si farà davvero preoccupante: il ragazzo giacerà svenuto al bordo della strada, con pochissime possibilità di salvezza.

La notte nel cuore, finale del 31 agosto

Parallelamente un’altra storyline si svilupperà: quella che riguarda la gravidanza di Melek. Anche qui non mancheranno i colpi di scena, visto che la donna – dopo aver raggiunto l’ambulatorio medico in cui avrebbe dovuto abortire – avrà un ripensamento. Ancora ignara di quanto accaduto al fratello, Melek non se la sentirà di interrompere la sua gravidanza.

Sebbene conscia del fatto che dovrà affrontare moltissime difficoltà, non potrà decidere di negare a quella piccola creatura che porterà in grembo di venire alla luce. Sempre più determinata, la ragazza lascerà l’ambulatorio e tornerà a casa, dove si confiderà con l’unica persona al corrente del suo segreto: la domestica Kadrye..