La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo sesto appuntamento venerdì 27 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:36 e ci terranno compagnia fino alle 00:28 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 27 giugno

La famiglia Sansalan costringe Bunyamin a scusarsi con Cihan e Sevilay per aver leso la loro dignità. Lui nega di aver pronunciato parole offensive nei loro confronti, ma i Sansalan minacciano di licenziarlo se lui si rifiuta di porgere le sue scuse.

L’intervento di un avvocato di Cihan intanto si rivela fondamentale per la scarcerazione di Nuh. Il ragazzo riesce a uscire di prigione, dopo che il legale riesce a dimostrare che alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente mortale di Aksu non c’era lui, ma un suo amico.

La notte nel cuore, spoiler 27 giugno

Procedono i preparativi per il matrimonio tra Cihan e Sevilay e – nonostante l’incredulità di Nuh e Melek (che non riescono a credere che i cugini si sposino davvero) – arriva il gran giorno.

Tuttavia sembra proprio che per sentire nell’aria profumo di fiori d’arancio dovremmo aspettare, visto che – nonostante tutto sembri andare verso il “sì” definitivo – le nozze tra Sevilay e Cihan non ci saranno. Se volessimo prendere in prestito le parole del più celebre romanzo di Manzoni potremmo dire “questo matrimonio non s’ha da fare“. Ma mentre Renzo e Lucia ne I Promessi Sposi lottano per riuscire a ufficializzare il loro amore, Cihan e Sevilay non sembrano disposti a fare da pedine in una partita giocata da Hikmet e Samet per tutelare i propri interessi.

Proprio Sevilay si rifiuta, all’ultimo minuto, di sottostare ai piani di sua madre e dello zio, rifiutandosi di accettare Cihan in moglie. Mentre Melek raggiunge Nuh per raccontagli la novità, alcuni sicari sparano dei colpi verso la villa. In seguito scopriamo che a organizzare l’attentato il giorno delle nozze è stato Tahsin, che ha deciso di approfittare della cerimonia per distruggere Samet e la sua famiglia.

Trame serali La notte nel cuore

Nuh e Melek chiedono aiuto alla nonna materna, ma ottengono un rifiuto. L’anziana donna infatti – dietro una falsa adulazione per loro – nasconde il desiderio di liberare la famiglia dalla presenza decisamente scomoda dei due ragazzi. Mentre sono lì arriva Harika, che li aggredisce verbalmente.

A quel punto Nuh è sul punto di dirle la verità, ma riesce a fermarsi in tempo. Se da un lato riesce a impedire che qualche parola di troppo esca dalla sua bocca però, non riesce a impedire che il suo cuore mediti vendetta.

Nel frattempo si fa sempre più stretto il rapporto decisamente ambiguo tra Tahsin e Samet: il primo promette di scovare il mandante della sparatoria alla villa, ma deve fare i conti con la diffidenza di Cihan, che non riesce a fidarsi completamente. Nonostante il disappunto di Sumru, Cihan e Melek si avvicinano sempre di più, e quando il ragazzo le propone di accompagnarlo a un evento promozionale, lei accetta.

Nonostante siano state prese tutte le misure di sicurezza affinché all’evento non possa partecipare la stampa, una troupe giornalistica riesce a intrufolarsi grazie a Bunyamin. Dopo aver messo alla porta i giornalisti, Cohan accusa Esat di essere responsabile di quell’intrusione e quest’ultimo reagisce aggredendo il vero colpevole.