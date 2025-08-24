Sarà decisamente un ritorno con il botto quello che attende i fans della soap turca La notte nel cuore. Dopo aver saltato per due settimane l’appuntamento domenicale con i fans, la serie si ripresenta il 24 agosto su Canale 5 con molti colpi di scena. Cosa vedremo nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:10 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore torna in prime time su Canale 5

Le vicende di Nuh e Melek tornano a tenerci con il fiato sospeso, dopo la pausa estiva. Negli episodi serali del 24 agosto la dizi turca ci regalerà molti momenti di tensione. Nel corso del primo episodio vedremo la reazione di Sevilay alla notizia che è stata adottata. La donna non prenderà bene il fatto di essere stata tenuta all’oscuro, per tutti questi anni, sulle sue vere origini, e inveirà contro Cihan. Tra le lacrime lo accuserà di averle mentito.

Nel frattempo Nihayet riceverà la visita di Hikmet, un evento destinato ad avere grosse conseguenze.

Trame serali La notte nel cuore

Davanti a tutta la famiglia, Sevilay chiederà a Hikmet chi siano i suoi veri genitori. La domanda susciterà grande imbarazzo in tutti.

Come se ciò non basasse, poco dopo sarà una battura infelice di Esat su Cihan – sfortunatamente “intercettata” da quest’ultimo – ad alimentare le tensioni. Il giovane, dopo aver sentito le parole di Esat, perderà il controllo e si scaglierà contro di lui.

La notte nel cuore, finale del 24 agosto

L’aria si sarà fatta decisamente irrespirabile, e Cihan penserà che sia meglio portare via Sevilay mentre i suoi scagnozzi picchieranno Nuh.

Una volta arrivati a casa, Cihan confinerà la moglie nella villa. Sevilay diventerà così “prigioniera” del marito: una situazione che sicuramente non sarà disposta ad accettare tanto facilmente.

Curiosi di sapere come si evolverà questa nuova storyline? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, fino a quando gli spoiler turchi non ci porteranno ulteriori news La notte nel cuore, svelandoci le trame degli episodi che vedremo nell’ultima domenica di agosto.