La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo quarto appuntamento domenica 15 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:23 e ci terranno compagnia fino alle 00:13 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 15 giugno

Un nuovo colpo di scena ci attende nelle puntate serali La notte nel cuore, in onda domenica 15 giugno sulla rete ammiraglia Mediaset. Nuh e Melek affronteranno Sumru e – dopo averla messa alle strette – la costringeranno a confessare quella verità che la donna avrà tenuto a lungo nascosta.

La storyline prenderà il via nel momento in cui la famiglia Sansalan darà il via ai preparativi per la festa dell’hennè. All’inizio tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, ma di punto in bianco la tensione a lungo repressa sarà sul punto di esplodere, e proprio mentre tutti saranno in trepidante attesa dell’evento, Nuh e Melek decideranno di affrontare Sumru.

Il confronto a tre non farà che peggiorare il clima, decisamente teso, che si respirerà nell’aria, e che avrà l’odore di segreti tenuti celati troppo a lungo e di intrighi mai veramente risolti.

La notte nel cuore, spoiler 15 giugno

Nel frattempo Sevilay sarà costretta ad accettare il matrimonio combinato, anche se la giovane non avrà alcuna intenzione di sottostare alle regole che le sono state imposte. Per lei si rivelerà determinante l’aiuto di Nuh, che approfitterà di un momento di distrazione generale per aiutarla a fuggire.

Ma i colpi di scena saranno tutt’altro che finiti, visto che ben presto assisteremo a un fatto che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Hikmet verrà colta da infarto e trasportata d’urgenza in ospedale.

La donna lotterà a lungo tra la vita e la morte, fino a quando gli esiti di un intervento chirurgico a cui verrà sottoposta d’urgenza non faranno tirare a tutti un sospiro di sollievo. La donna verrà dichiarata fuori pericolo, anche se quanto accaduto lascerà il segno.

Trame domenicali La notte nel cuore

Scongiurato il pericolo, l'infarto di Hikmet lascerà un profondo senso di colpa in Sevilay. La ragazza penserà che quanto accaduto alla madre possa essere almeno in parte colpa sua, e si sentirà responsabile dell'accaduto pensando che la sua fuga possa aver innescato il malore di Hikmet.

Sarà proprio il suo profondo senso di colpa a farle promettere alla madre che sposerà colui che lei desidera, senza mai più alcuna esitazione.