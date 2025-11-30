La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 30 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:55 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che riceverà dal suo medico una notizia devastante: il ragazzo ha un tumore al cervello e deve essere operato con urgenza. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 30 novembre: Nuh ha un tumore al cervello

La scoperta della polizia di una telecamera nascosta che ha ripreso l’incidente, sposta i sospetti per la morte di Andac su Sevilay. A quel punto Nuh e Melek – finalmente scagionati – decidono di trasferirsi in Cappadocia. Ma proprio quando sono ormai pronti a partire, ricevono una notizia sconvolgente.

Una telefonata del medico informa Nuh della sua terribile malattia: il ragazzo ha un tumore al cervello che richiede un intervento tempestivo.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Allo YeniSans Hotel arriva Peri, una ragazza affascinante che si presenta come la fidanzata di Cihan. Il suo arrivo crea un po’ di subbuglio. Bünyamin non riesce a resistere al suo fascino e si offre di accompagnarla a villa Sansalan, dove potrà riposare dopo il lungo viaggio. Ed è così che i Sansalan – di ritorno da Konya – trovano la ragazza che suscita subito l’insofferenza di Melek.

Intanto Halil escogita un piano per incastrare Canan. Per farla cadere nel suo tranello, l’uomo fa in modo di ricevere la telefonata di un sedicente banchiere nel corso di una cena. L’interlocutore lo informa che i suoi investimenti stanno andando benissimo, e che i profitti sono molto alti. La truffa riesce perfettamente: Canan preleva dei soldi dal conto cointestato con Bünyamin per investirlo. Subito dopo elimina dal telefonino di lui l’app e gli blocca il contatto, per non destare sospetti. Consegna poi i soldi prelevati a Halil ed Enver, convinta di aver fatto un ottimo affare. Ma il denaro non è destinato a un fondo d’investimento, bensì a Hikmet.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Esat cerca di riconciliarsi con Esma, ma ogni suo sforzo risulta vano: la ragazza non cede.

Melek cerca di scoprire se tra Cihan e Peri vi sia davvero un rapporto, ma lui nega e ribadisce che la nuova arrivata è solo un’amica e resterà a dormire in albergo.

Nuh e Sevilay parlano della malattia del ragazzo, e mentre Sevilay vorrebbe fargli iniziare subito il percorso per la guarigione, il giovane preferisce rimandare e parlare prima con Melek e Sumru.