La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 25 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:25 e ci terranno compagnia fino alle 00:25 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sevilay, che finirà nel mirino della polizia nel corso delle indagini sulla morte di Andac. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 25 novembre: Sevilay sospettata

Le indagini sull’omicidio di Andac procedono, e tutti gli indizi sembreranno condurre a Sevilay. La donna sarà la principale sospettata della morte dell’uomo che aveva cercato di abusare di lei, mentre Nuh cercherà in ogni modo di proteggerla.

Il giovane organizzerà per sé e per la donna che ama una fuga all’estero, nella speranza di sottrarla all’arresto. Riuscirà a portare a termine il suo piano, oppure verranno fermati prima di lasciare il Paese? Quanto durerà la latitanza dei due?

L’unica certezza è che tra Nu e Sevilay nascerà un’intesa perfetta, che li vedrà sempre più vicini in uno dei momenti più bui della loro vita.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Mentre Nuh sarà latitante, Melek si troverà divisa tra sentimenti contrastanti. La sua gioia per la gravidanza sarà in parte offuscata dalle vicissitudini che stanno investendo la sua famiglia. Fortunatamente la giovane potrà contare sull’amore di Cihan, una presenza al suo fianco che sarà sempre pronto a offrirle un porto sicuro.

Tuttavia anche quel briciolo di serenità potrebbe presto svanire: cosa accadrà quando Melek scoprirà che suo fratello è ricercato dalla polizia?

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Parallelamente alle vicende di Nuh e Melek, anche quelle riguardanti Sumru subiranno un grosso scossone. La donna tornerà a villa Sansalan in compagnia di Nilay Alpsan, un prezioso testimone che confermerà la sua versione sugli abusi subiti in passato dal marito.

Davanti alla testimonianza di Nilay, apparirà a tutti evidente che Halil avrà mentito. La rivelazione shock costringerà la famiglia a chiedere scusa a Sumru, permettendole così di ottenere finalmente giustizia dopo aver sofferto per moltissimi anni.