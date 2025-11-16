La soap turca La notte nel cuore tornerà eccezionalmente stasera, domenica 16 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Halil e Sumru, protagonisti di un confronto acceso dopo il quale la donna lascerà il paese. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 16 novembre: Halil affronta Sumru

Halil non si fermerà, e dopo aver parlato con Nuh e Melek punterà diritto verso l’albergo dove alloggiano Tahsin e Cihan. Anche a loro l’uomo darà la sua versione dei fatti, ribadendo che non ha mai abusato di Sumru.

Halil cercherà di smontare quelle che – a suo dire – sono solo una montagna di menzogne che Sumru ha raccontato fino a quel momento, e proverà a dimostrare che la donna è una bugiarda anche nel coro del confronto diretto tra loro.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Alla discussione tra Halil e Sumru sarà presente anche Nuh, che inizierà a mostrare qualche dubbio sulla versione data dalla madre. La donna non potrà più sopportare che proprio le persone a lei care mettano in dubbio gli avvenimenti che hanno segnato la sua vita e – sebbene Melek sia dalla sua parte – prenderà una decisione drastica.

Dopo aver fatto i bagagli, Sumru partirà, intenzionata a lasciare la Cappadocia e senza rivelare a nessuno né dove sia diretta, né tantomeno se e quando tornerà. Il suo solo obiettivo sarà quello di riuscire a dimostrare che non avrà affatto mentito. Melek se la prenderà con tutti quelli che hanno messo in dubbio la versione della madre, mentre Tahsin affronterà Halil. Poco dopo Nuh scoprirà che anche Sevilay sarà partito.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Esma affronterà Esat accusandolo pubblicamente del rapimento. Lui – vedendosi ormai scoperto – penserà che l’unica cosa da fare sia cappare. Prima però dovrà recuperare i soldi del riscatto e consegnarli a Halil e Hikmet.

In un clima ormai molto teso, Cihan affronterà suo fratello.