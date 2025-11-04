La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 4 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:30 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che avrà un incidente stradale, e Hikmet, protagonista di una strana alleanza con Halil. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 4 novembre: Sumru invita Nuh a non partecipare alle nozze

La storyline prende il via nel momento in cui Sumru fa arrestare Serhat, informando il procuratore che l’uomo è in possesso dell’arma scomparsa a Tahsin.

Subito dopo lei e Tahsin diranno chiaramente a Nuh che non è il caso che lui intervenga alla cerimonia di nozze di sua sorella Melek e Cihan. Il loro timore è che il giovane possa fare una nuova scenata e rovinare così i festeggiamenti.

Il giovane non intende mancare al matrimonio della sorella, e si presenta comunque alla cerimonia. Poco dopo però, Cihan viene arrestato e portato in centrale in attesa dell’udienza. Il giorno successivo il procuratore si rifiuterà di scarcerarlo, facendo preoccupare Melek e Harika.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali:

Tahsin decide di tornare nel luogo in cui è stato ferito, e i ricordi improvvisamente fanno luce sull’accaduto. L’uomo riesce a ricordare che è stata la sua guardia del corpo, Serhat, a sparargli per sbaglio.

Nuh – che fino a quel momento ha creduto che dietro l’agguato a Tahsin vi fosse lo zampino dei Sansalan – deve ricredersi. Anche Cihan – che per un po’ di tempo ha sospettato che dietro a tutto questo vi fosse il sicario assunto dal padre Samet per uccidere Tahsin – può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

La notte nel cuore news: Hikmet pronta a distruggere i suoi nemici

Nel frattempo Hikmet escogita un piano per distruggere i suoi nemici. Dopo aver convocato Halil – il padre dei gemelli Nuh e Melek – gli propone un’alleanza per annientare definitivamente Tahsin e i Sansalan.

Cosa ha in mente la donna e, soprattutto, riuscirà a convincere Halil a collaborare al suo piano?

Nuh ha un incidente nelle prossime puntate La notte nel cuore

Mentre si trova alla guida della sua auto, Nuh ha un colpo di sonno. Quella improvvisa distrazione basta per fare uscire di strada la sua vettura. Nonostante la paura però, il giovane esce illeso dall’abitacolo.