Dopo la cancellazione degli appuntamenti del martedì sera, la soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 21 settembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:42 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Melek verrà rapita da due uomini armati. mentre Tahsin sarà finalmente sincero con Sumru. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 21 settembre: Melek rapita

Nuh accompagna Sevilay nella residenza di Tahsin, dove le due donne fanno la conoscenza di Melek: tra loro nasce subito un forte senso di comprensione reciproca. Successivamente, Nuh e Sevilay si dirigono dallo studio legale. Mentre i due si trovano fuori, due uomini fanno irruzione nella villa con l’intento di rapire Sevilay, ma non trovandola, decidono di prendere Melek con sé. Il timore per il destino di Melek viene però presto sostituito da un senso di sollievo.

Melek riesce a fuggire nelle prossime puntate La notte nel cuore

Nihayet riesce a convincere Bünyamin a lasciare libera Melek. La nonna, sinceramente pentita, porge le sue scuse alla nipote e si assicura che possa far ritorno a casa sana e salva. Nuh esprime la sua gioia nel vedere che tutto si è risolto per il meglio e che sia Sevilay sia Melek stanno bene.

Tutta la famiglia si ritrova poi riunita nella casa di Tahsin. Melek sottolinea che è stata proprio Nihayet a intervenire personalmente per permetterle di tornare a casa.

Tahsin e Sumru appaiono più felici che mai, ma un nuovo cambiamento è all’orizzonte.

La notte nel cuore, spoiler: Tahsin sincero con Sumru

Nel frattempo, Tahsin capisce che è giunto il momento di essere onesto con Sumru e le confessa sia i suoi sentimenti d’amore, sia il legame di parentela con la famiglia Sansalan.

Sumru si è trovata al centro di una dolorosa vicenda, vittima delle subdole macchinazioni della cognata Hikmet. Quest’ultima, con astuzia e crudeltà, aveva orchestrato un inganno mediante un falso test del DNA, riuscendo così a insinuare il dubbio che Harika non fosse realmente figlia di Samet. Accecato dalla rabbia e convinto del tradimento, Samet aveva troncato il rapporto con Sumru, lasciandola sola nel vortice delle accuse e delle umiliazioni.

La verità, però, non poteva restare nascosta per sempre. Tutto è venuto alla luce durante una conferenza stampa, dove il velo dell’inganno è stato finalmente sollevato. Secondo le anticipazioni turche, la vita di Sumru prenderà una nuova direzione: la donna, segnata dalle sofferenze e dalle violenze subite, inizierà a trovare conforto nella vicinanza di Tahsin, con il quale condivide un passato simile, intriso di dolore.

Questa nuova intesa tra Sumru e Tahsin non passerà inosservata. Samet, sopraffatto dalla gelosia, si renderà improvvisamente conto di provare ancora dei forti sentimenti per la moglie. Nel momento decisivo, durante l’udienza di divorzio, Samet darà voce ai suoi sentimenti gridando a gran voce l’amore che prova per lei. Ma per Sumru è troppo tardi.

Stanca delle umiliazioni e delle sofferenze inflitte, la donna troverà la forza di andare avanti, decisa a non voltarsi più indietro. La sua scelta segnerà l’inizio di un nuovo percorso, dove dignità e autodeterminazione avranno finalmente la meglio sulle ferite del passato.