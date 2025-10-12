La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 12 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:25 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Esma, protagonista di un gesto davvero inaspettato: sconvolta dopo aver scoperto cosa ha fatto Esat, la donna tenta il suicidio. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 12 ottobre: Esma tenta il suicidio

Nelle scorse puntate Esma aveva regalato a Esat un ciondolo con metà cuore, che ne formava uno intero con l’altra parte che aveva lei alla sua collanina. Quel gesto d’amore era stato però ignorato dal ragazzo, che non aveva esitato a gettare via il dono.

Quando Türkan mostra a Esma il ciondolo a forma di cuore ritrovato tra la spazzatura, la giovane appare sconvolta. Esma cede alla disperazione, e il suo dolore è talmente forte da spingerla a ingerire dei farmaci.

Esma tenta il suicidio!

Viene subito soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni rimangono critiche.

Nuh e Sevilay fanno pace nelle prossime puntate La notte nel cuore

Arriva il momento dei chiarimenti tra Nuh e Sevilay, e tutto sembra andare verso una riappacificazione. La donna si riconcilia con lui, ma lo avverte: questa sarà l’ultima volta che lo perdonerà!

Mentre tra i due sembra aprirsi un periodo di tregua e tranquillità, Cihan e Melek devono affrontare possibili problemi legati alla gravidanza. Melek avverte forti dolori addominali e viene accompagnata da Cihan dalla ginecologa. Qui i due scoprono fortunatamente che il bambino sta bene.

La loro serenità però dura poco: Cihan viene sopraffatto da altri problemi quando scopre che Tahsin ha cambiato il nome dell’albergo in “Yenisehirli Hotel” e che la villa di famiglia è stata pignorata. Sempre più deciso a difendere gli interessi dei suoi cari, Cihan affronta Tahsin.

La notte nel cuore, spoiler domenicali

All’interno della famiglia Sansalan l’aria si fa sempre iù tesa: in molti faticano ad accettare Bunyamin e Canan come nuovi membri del nucleo familiare.

Le cose non vanno certo meglio al di fuori della villa. Mesut aggredisce Esat in un bar, ferendolo alla testa. L’uomo è grave e viene portato immediatamente in ospedale, dove i medici diagnosticano una grave emorragia cerebrale. La notizia fa precipitare nello sconforto Bunyamin e Canan, ma i due decidono di restare comunque al fianco di Esat.

Dopo l’aggressione Mesut scompare nel nulla, e Cihan mobilita i suoi uomini per rintracciarlo. Dopo lunghe ricerche è Nuh a trovarlo, poco prima che l’uomo prenda un autobus diretto a Istanbul. Tra i due c’è un lungo confronto, durante il quale Nuh lo sprona a riflettere sulle proprie azioni e lo convince a tornare a casa.

La notte nel cuore, finale del 12 ottobre

Esna riprende conoscenza, e Nuh va a trovarla. Il giovane non fatica a intuire che dietro il suo gesto disperato possa celarsi qualcosa che ha fatto il fratellastro. Alla fine riesce a convincerla ad aprirsi con lui, e scopre che Esma è incinta, e che Esat le aveva imposto di abortire.

Anche Esat si trova in ospedale e – mentre i medici tentano di salvarlo – scoppia una violenta lite tra Hikmet, Nihayet e Sumru. La situazione si risolve quando interviene Cihan. Ma Hikmet – ferita e umiliata – va a casa e distrugge la sua stanza.