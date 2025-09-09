La notte dei serpenti 2025, il grande concerto che racconta l’Abruzzo attraverso la sua musica, dalle antiche tradizioni popolari alle nuove visioni sonore arriva in tv su Rai2. Scopriamo insieme ospiti, cast ed artisti che si alterneranno sul palcoscenico.

La notte dei serpenti 2025, dopo la data di Pescara arriva in tv su Rai2

Stasera, martedì 9 settembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza edizione de “La notte dei serpenti 2025“, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. A condurre l’evento musicale per il secondo anno consecutivo è Andrea Delogu. Un evento pensato per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale che per l’occasione va in onda non solo su Rai2, ma anche in contemporanea su Rai Radio 2 – e per la prima volta verrà trasmesso anche nel resto del mondo grazie a Rai Italia.

Un’occasione davvero unica per gli abruzzesi e gli italiani che non vivono nel nostro Paese di sentire, oltre alle hit dei protagonisti musicali della serata, i canti della tradizione musicale abruzzese. L’evento, dopo aver radunato più di 30.000 persone davanti al palco dello Stadio del Mare di Pescara il 20 luglio scorso, arriva in esclusiva assoluta per la prima volta su Rai2 e nel resto del mondo grazie a mamma Rai.

La notte dei serpenti 2025, gli ospiti e artisti

Tantissimi gli ospiti e gli artisti che compongono il cast della 3a edizione del concerto de “La notte dei serpenti 2025“. A cominciare da Riccardo Cocciante, special queste della serata, ma anche: il poeta urbano del rap e del pop Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Paola Turci. E ancora: Filippo Graziani che rende omaggio con il Maestro Melozzi al padre Ivan Graziani e Piero Mazzocchetti. Ma non finisce qui: per la gioia di grandi e piccini c’è anche Topo Gigio, il pupazzo più amato d’Italia. Infine Le Farfalle Olimpiche, La Banda dell’Esercito e la simpatia travolgente di Gabriele Cirilli. Tutti gli ospiti ed artisti sul palcoscenico sono accompagnati da un centinaio di artisti abruzzesi: coristi, musicisti, performer e ballerini.

La Notte dei Serpenti è un evento, a ingresso gratuito, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.