Arriva Romulus, la serie storica sulla nascita di Roma di Sky girata da Matteo Rovere che rivisiterà il mito della nascita della Città Eterna.

La nascita di Roma raccontata in una serie tv per Sky

Sono iniziate le riprese di “Romulus”, serie di Sky prodotta da Cattleya la cui regia sarà affidata a Matteo Rovere. Il progetto nasce proprio dal film, del regista “Il Primo Re”, uscito nelle sale nel gennaio 2019.

Romulus sarà composta da 10 episodi e la particolarità della serie è che sarà recitata nella lingua dell’epoca, il protolatino. La casa di produzione oltre a Cattleya avrà in partnership anche la Groenlandia (casa di produzione di Rovere).

La trama e il cast di Romulus

La storia narrata nella serie tv inizia otto secoli prima dell’arrivo di Gesù Cristo. La vita in quel tempo non era affatto semplice e le vicende vissute erano assoggettate al volere degli Dei e della natura. Un mondo primitivo e violento dove non c’era spazio per la dolcezza e la fantasia.

Romulus, racconta la storia di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.

Le riprese sono già partite e nel cast troveremo:

Andrea Arcangeli (Trust),

(Trust), Marianna Fontana (Capri-Revolution)

(Capri-Revolution) Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini).

Oltre ai tre protagonisti nel cast troveremo anche:

Giovanni Buselli (L’Amica Geniale),

Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno),

Sergio Romano (Il Campione),

Demetra Avincola (Io sono fortunata),

Massimiliano Rossi (Il Primo Re),

Ivana Lotito (Gomorra),

Gabriel Montesi (Made in Italy)

Vanessa Scalera (Lea).

La storia racconterà la fondazione di Roma attraverso gli occhi di tre fanciulli, Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia. I tre ragazzi dovranno sopravvivere in un mondo di brutalità e ingiustizia dove non c’è spazio per la dolcezza e i “buoni sentimenti”. Sarà presente, anche una figura femminile emblematica e al contempo materna e feroce.

E mentre si compie la Storia della città più antica al mondo si snoderanno le vicissitudini dei tre ragazzi.

Matteo Rovere scriverà la sceneggiatura assieme a Filippo Gravino e Guido Iuculano. Per quel che riguarda la regia invece, sarà coadiuvato da Michele Alhaique (Non uccidere) e Enrico Maria Artale (Il terzo tempo).

La location scelta per girare sarà naturalmente la città di Roma e dintorni, e durerà 28 settimane circa. Nel progetto saranno coinvolti più di 700 stunt e moltissime comparse. Il debutto di Romulus è previsto prossimamente in esclusiva su Sky.

Le prime dichiarazioni di Matteo Rovere sulla serie tv

Romulus è una storia di sentimenti, guerra, fratellanza, coraggio e paura. È una ricostruzione altamente realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma. Ma prima di tutto è un’indagine sulle origini e sul profondo significato del potere in Occidente: un viaggio in un mondo arcaico e spaventoso, dove tutto è sacro e le persone percepiscono ovunque la misteriosa e ostile presenza degli dei.

Non ci resta che aspettare la messa in onda!!