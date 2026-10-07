La Milanesiana torna in autunno con tre appuntamenti speciali tra Milano e Bologna. La rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi propone il 26, 27 ottobre e 2 novembre un percorso che mette ancora una volta in dialogo letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro, con due protagoniste d’eccezione: Charlotte Casiraghi e Laura Morante.

La Milanesiana d’Autunno, 3 appuntamenti tra Milano e Bologna

Il programma, realizzato in collaborazione con Illumia e l’associazione culturale Incontri Esistenziali, si svilupperà attraverso incontri, letture e concerti. Un filo conduttore che unisce i tre eventi è quello delle storie personali, delle fragilità, della memoria e del rapporto tra esperienza individuale e cultura.

Charlotte Casiraghi protagonista de “La crepa”

Il primo appuntamento è in programma domenica 26 ottobre alle 18.30, al Teatro Franco Parenti di Milano. Nella Sala Blu, Charlotte Casiraghi sarà protagonista di un incontro dedicato al suo libro “La crepa”, in dialogo con il giornalista Ferruccio De Bortoli.

Al centro della conversazione ci sarà una riflessione sulle fragilità e sulle ferite che fanno parte dell’esistenza. Attraverso la letteratura e la filosofia, Casiraghi affronta il tema delle debolezze personali e di ciò che spesso rimane difficile da esprimere o persino da riconoscere.

L’appuntamento sarà accompagnato dalla lettura di Charlotte Casiraghi e, al termine del dialogo, dal concerto della violinista Hildegard De Stefano. I saluti istituzionali saranno affidati a Francesco Bernardi, founder and owner di Illumia e presidente dell’associazione culturale Incontri Esistenziali.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione attraverso Eventbrite.

Il secondo appuntamento è a Bologna

Charlotte Casiraghi tornerà protagonista anche lunedì 27 ottobre alle 21, questa volta all’Illumia Auditorium di Bologna, in via De’ Carracci 69/2. A dialogare con lei sarà Michele Brambilla. Anche in questo caso il punto di partenza sarà “La crepa”, libro che affronta il tema delle fragilità individuali attraverso il confronto con il pensiero e le opere di grandi autori. Dopo l’incontro è previsto il concerto del pianista Ramin Bahrami.

Anche per l’appuntamento bolognese l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione su Eventbrite.

Laura Morante racconta “Dieci storie pop”

Il terzo appuntamento della Milanesiana d’Autunno sarà invece dedicato a Laura Morante. L’attrice sarà protagonista, domenica 2 novembre alle 21, nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano. Al centro della serata ci sarà “Dieci storie pop”, il libro nel quale Morante racconta le vite di giovani protagonisti ambientando le vicende sulle note delle canzoni più celebri degli anni Sessanta.

Le storie guardano a un’epoca attraverso la memoria e l’immaginazione, raccontando amicizie, incontri e momenti apparentemente ordinari che, vissuti dai ragazzi protagonisti, diventano invece ricordi destinati a rimanere nel tempo. Laura Morante dialogherà con Elvira Serra. La serata si concluderà con il concerto di Bobby Solo, mentre i saluti istituzionali saranno affidati ancora una volta a Francesco Bernardi.

Per questo appuntamento è previsto un biglietto cortesia di 5 euro.

Elisabetta Sgarbi: “Un ponte tra Milano e Bologna”

La Milanesiana d’Autunno nasce con l’obiettivo di creare un collegamento culturale tra Milano e Bologna, intrecciando esperienze e linguaggi differenti. Come sottolineato dalla direttrice artistica Elisabetta Sgarbi, il programma ruota attorno a due figure femminili e a due libri molto diversi tra loro, accomunati però dall’attenzione verso l’esperienza umana.

Da una parte Charlotte Casiraghi e la riflessione sulle ferite e sulle fragilità dell’esistenza, dall’altra Laura Morante e il racconto della giovinezza e della memoria attraverso l’atmosfera degli anni Sessanta. Il risultato è un percorso che unisce parola e musica, passando dalla musica classica di Hildegard De Stefano e Ramin Bahrami a quella pop di Bobby Solo.

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, conferma così la propria formula multidisciplinare, che nel corso degli anni ha portato la rassegna in numerose città italiane attraverso appuntamenti dedicati a letteratura, musica, cinema, arte, filosofia, teatro, scienza, economia e altri ambiti della cultura contemporanea.

La rassegna è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia. Tra gli sponsor figurano Illumia e Incontri Esistenziali.