Alessio Boni è il protagonista della nuova fiction Rai dal titolo ‘La lunga notte. La caduta del duce‘. Vestirà i panni di Dino Grandi, presidente dell’Ordine della Camera dei Fasci, che decise di opporsi a Mussolini dando il via a quella che sarà la sua fine. Vediamo insieme di che cosa parla la serie e quando andrà in onda.

Alessio Boni è Dino Grandi in ‘La lunga notte. La caduta del Duce’

Tre settimane decisive, quella della fine del regima fascista in Italia, sono al centro della nuova fiction ‘La lunga notte. La caduta del Duce‘. Verranno ripercorsi i momenti storici che portarono alla notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943 quando si tenne l’ultima riunione del Gran Consiglio presieduto da Benito Mussolini a Palazzo Venezia. A convocare il Gran Consiglio fu Dino Grandi che cercò, legittimamente, di togliere il paese dalle mani del duce e ci riuscì. La fiction, diretta da Giacomo Campiotti, andrà in onda in tre puntate: il 29, 30 e 31 gennaio in prima serata su Rai1.

Mussolini, come si potrà vedere nella serie, fu destituito grazie a una votazione. Il tutto sarà vissuto con suspence dato che il duce aveva portato con sé due bombe a mano se le cose fossero andate male. Come spiegato in conferenza stampa dall’attore Alessio Boni:

“Era facile scivolare sull’eroismo, sul buonismo, sulla retorica, che invece sono stati del tutto evitati, raccontando il tutto come in un thriller“.

Gli attori della serie

A comporre il cast ci sono Alessio Boni (nei panni di Dino Grandi), Duccio Camerini (Benito Mussolini), Martina Stella (Claretta Petacci), Aurora Ruffino (Maria Josè, moglie di Umberto), Ana Caterina Morariu (Antonietta Grandi), Luigi Diberti (Vittorio Emanuele III),

Maurizio Donadoni, Marco Foschi e Lucrezia Guidone. Sarà possibile vedere la serie, prodotta da Luca Barbareschi con Eliseo Entertainment e Rai Fiction, anche in streaming su RaiPlay.