Momenti di tensione per i tantissimi fans del serial turco La forza di una donna (Kadın). Nei prossimi episodi della dizi turca saranno in molti a tenere il fiato sospeso per un gesto sconsiderato di Enver, che che non esiterà a estrarre una pistola e puntarla contro qualcuno. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna, trame turche: Emre ottiene la custodia legale di Satılmış Yılmaz

La storyline prenderà il via nel momento in cui Emre – grazie al test del DNA – avrà la sicurezza che Satılmış Yılmaz sarà suo figlio. L’imprenditore vorrà tenere il ragazzo con sé, e per questo motivo offrirà a Dursun (l’uomo che lo avrà cresciuto credendolo suo) una grossa somma di denaro.

In cambio dei soldi, Dursun farà a Yazici una rivelazione: non vorrà avere niente a che fare né con Ceyda e né tantomeno con Arda, dichiarandosi disposto a lasciare che il bambino resti con la madre.

Emre otterrà così la custodia legale di Satılmış Yılmaz e la questione potrebbe considerarsi conclusa qui, se non vi fosse un imprevisto.

Il ricatto di Dursun nelle prossime puntate La forza di una donna

La situazione precipiterà nel momento in cui Emre sarà costretto ad assentarsi dal Paese, per raggiungere la madre in Germania che avrà avuto un malore. Ceyda a quel punto si offrirà di tenere Satılmış.

Ma non appena Emre rientrerà dalla Germania, scoprirà che Dursun non sarà più disposto a mantenere la parola data. L’uomo pretenderà da lui molti più soldi per lasciare Ceyda e Arda. Emre non avrà a disposizione la cifra esorbitante che Dursun pretenderà.

La vicenda prenderà una svolta inaspettata nel corso di una cena a casa di Enver e Sirin. Seduti intorno alla tavola, i padroni di casa, Bahar, Doruk, Nisan, Arif, Ceyda, Arda e Satılmış converseranno tranquillamente. A interrompere la serata saranno Dursun e i suoi due figli maggiori, che si presenteranno alla porta di casa.

Sirin lo farà entrare e annuncerà che è venuto per portare via Arda. Ceyda a questo annuncio sarà allarmata e – facendosi aiutare da Bahar – trasferirà i bambini tutti in una stanza. La situazione si farà incandescente, e nel corso di una rissa Enver tirerà fuori una pistola, puntandola contro Dursun e i suoi figli, che impauriti lasceranno la casa.

La forza di una donna, cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Come sarà entrato in possesso dell’arma Enver? La verità emergerà subito dopo, quando luomo racconterà di averla trovata nella casa in cui aveva abitato Sarp.

Fortunatamente nessuno resterà ferito, ma il pericolo appena scampato sarà il filo conduttore per una nuova avvincente trama. Poco dopo infatti, Ceyda – scossa da quanto appena successo – prometterà ad Arda di non permettere a nessuno di separarli.

La donna sussurrerà al bambino addormentato che farà in modo di racimolare i soldi per far sì che nessuno le porti via il suo unico figlio. Le parole appena sussurrate verranno però udite chiaramente da Satılmış, il figlio vero della donna che farà solo finta di dormire nel letto a fianco. Come reagirà?