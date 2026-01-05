Dopo un finale con il botto della seconda stagione La forza di una donna, il terzo capitolo si aprirà con un dilemma: dov’è finito Arda? Il ragazzino scomparirà mentre si trova con il padre Emre, e la polizia sembrerà non avere alcuna pista da seguire. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche La forza di una donna 3: Emre porta Arda con sé

Dopo qualche giorno in cui la sola idea di essere diventato padre ha turbato Emre, l’uomo decide di fare un passo indietro. Si presenta così a casa di Gulten – la madre di Ceyda – e gli chiede di poter tenere per qualche giorno il piccolo Arda.

Emre si presenta così alla festa di circoncisione di Doruk con il bambino, che proprio in quell’occasione può rivedere e abbracciare la madre. Ceyda è felicissima di poter riabbracciare il figlioletto, ma il loro incontro non dura a lungo. Emre le dice infatti che deve riportarlo da Gulten. La notizia non piace affatto alla donna, soprattutto perché scopre che Sirin è con loro.

Emre scopre che l’inganno di Sirin nelle prossime puntate La forza di una donna

Lungo il viaggio in auto, Emre affronta Sirin. Grazie alle foto che Bahar è riuscita a inviargli poco prima dell’incidente in auto ha scoperto che non ha mai subito molestie da parte di Sarp. Le foto compromettenti che Sirin aveva scattato con Sarp prima di sottoporsi al trapianto di midollo si ritorcono quindi contro di lei.

Emre la invita a scendere dalla vettura e tornare a Istanbul con un taxi, ma durante il loro diverbio l’uomo perde di vista Arda, che scompare misteriosamente.

La forza di una donna news: le indagini sulla scomparsa di Arda

A Emre non rimane che avvertire subito Ceyda dell’accaduto, e allertare le forze dell’ordine. La polizia si mette subito sulle tracce, ma ogni pista seguita non conduce a nulla. Dov’è finito il bambino?

Arda – impaurito dai toni alterati della discussione tra Emre e Sirin – si è nascosto all’interno di un camion che trasportava merce di contrabbando. L’autissto, quando scopre la sua presenza, decide di abbandonarlo in un campo di grano.

Il piccolo si addormenta e passa la notte all’aperto finché il mattino successivo non viene notato da un operaio agricolo, che allerta immediatamente i soccorsi. Fortunatamente l’incubo ha un finale felice: Ceyda ed Emre possono riabbracciare il figlioletto.