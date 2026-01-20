La vita non è certo stata generosa con Bahar. La protagonista del serial turco La forza di una donna (Kadın) ha dovuto combattere, fin dai primi episodi, con molte avversità. Ma quello che la attende nella terza stagione non solo segnerà per sempre il suo destino, ma la porterà anche a compiere scelte fino a poco tempo prima impensabili. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Hatice e Sarp muoiono nelle prossime puntate La forza di una donna

Un doppio lutto segnerà per sempre la vita di Bahar nel corso della terza e ultima stagione La forza di una donna. La storyline prenderà il via nel momento in cui la protagonista accuserà un malore e cadrà a terra priva di sensi.

Arif si metterà alla guida della sua auto per raggiungere al più presto l’ospedale. Hatice e Sarp insisteranno per unirsi a lui e Bahar. I quattro saliranno così tutti insieme sul veicolo, ma durante il tragitto – un po’ perché la tensione lo spingerà a correre più del dovuto, un po’ perché sarà intento a discutere con Sarp – Arif si distrarrà e perderà il controllo del mezzo. Dopo essere passato con il rosso a un semaforo, causerà un brutto incidente.

Nel sinistro resterà coinvolta anche la scrittrice Fazilet Aşçıoğlu, ma ad avere la peggio saranno la madre di Bahar e Çeşmeli. Entrambi verranno trasportati immediatamente in ospedale, ma Hatice morirà subito dopo il ricovero. Sarp invece sembrerà sul punto di riprendersi, tanto che i medici saranno abbastanza ottimisti. Improvvisamente però anche lui esalerà l’ultimo respiro.

La forza di una donna, news: Sirin responsabile della morte di Sarp

La morte di Hatice sarà dovuta effettivamente alle conseguenze dell’incidente, mentre Sarp sarà in realtà ucciso dalla cognata. Sirin infatti – approfittando di un attimo di distrazione generale -. riuscirà a manomettere la flebo che avrebbe dovuto salvargli la vita.

Si tratterà dunque di un omicidio, anche se – per il momento – Sirin riuscirà a farla franca e restare impunita.

Bahar fa un scelta sorprendente nelle prossime puntate della dizi turca

La morte di Sarp sconvolgerà Bahar. Poco prima del decesso del marito infatti, la protagonista lo avrà perdonato e avrà deciso di dargli una seconda chance. Proprio Sirin sarà la principale responsabile di questa scelta, visto che confesserà alla sorella di non aver mai avuto una relazione con il cognato.

Dopo aver scoperto che la sorella le avrà sempre mentito, Bahar sarà disposta a riavvicinarsi a Sarp anche per il bene dei figlioletti. La sua morte improvvisa la getterà ancora più nello sconforto, ma questa non sarà la sola conseguenza con cui la protagonista dovrà fare i conti. Ancora una volta Sirin darà dimostrazione della sua cattiveria, rivelando ai nipoti Doruk e Nisan che era Arif alla guida dell’auto, quando è accaduto l’incidente. I bambini resteranno scioccati, e Bahar – per non peggiorare il loro equilibrio – deciderà di allontanare l’uomo dalla sua vita.