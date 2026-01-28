Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 6 febbraio

Mentre Bahar, Sarp e Hatice sono ricoverati in ospedale insieme ad Arif, Sirin deve occuparsi dei nipotini. Quando Bahar si risveglia, chiede a Enver cos’è successo: la protagonista non ricorda niente dell’incidente e teme che una ricaduta della sua malattia l’abbia costretta al ricovero.

Enver le risponde dicendole che ha solo perso i sensi.

Poco dopo i due vengono raggiunti da Jale, che informa l’uomo che Hatice ha superato bene l’intervento. Quando Sirin viene informata del successo dell’operazione della madre, decide di raggiungere l’ospedale con i bambini. Ma Hatice non è ancora fuori pericolo: la donna viene portata in rianimazione e i medici informano i familiari che le ore successive saranno decisive.

Nel frattempo Ceyda può tirare un sospiro di sollievo: il piccolo Arda viene ritrovato sano e salvo in un campo di girasoli.

Sirin chiede scusa a Bahar nelle prossime puntate La forza di una donna

Sconvolta per quanto accaduto, e per il pericolo corso dalla madre, Sirin si reca in camera di Bahar in ospedale e le chiede perdono per tutto il dolore causato. La giovane spera di ottenere così una sorta di redenzione, e veder realizzato un miracolo che possa salvare Hatice.

Ma né l’impegno dello staff medico, né tantomeno le preghiere di Sirin, riescono a compiere il miracolo: Hatice muore nel suo letto d’ospedale!

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin è sconvolta dalla morte della madre, e si scaglia contro Arif accusandolo di essere lui responsabile di questa tragedia. Enver e Bahar invece, provano ad ammortizzare il loro dolore in modo meno plateale, ma la disperazione è profonda.

Arif si sente davvero responsabile, tanto che decide di autodenunciarsi. Sua sorella Kismet riesce a fargli avere un altro certificato medico, che gli permetterà di stare in ospedale qualche altro giorno. Lo informa però che, quando però uscirà, sarà arrestato.

E mentre Bahar decide di riavvicinarsi a Sirin – come avrebbe voluto Hatice – un’altra donna deve fare i conti con le conseguenze di quell’incidente. La signora Fazilet, alla guida dell’altra auto coinvolta nel sinistro, chiede a Jale se conosce qualcuno che possa prendersi cura del figlio Raif, invalido e costretto su una sedia a rotelle.