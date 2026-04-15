Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) si prepara a regalarci nuove emozioni nel corso della prossima settimana. Gli episodi in onda dal 18 al 24 aprile 2026 nel daytime di Canale 5 vedranno Fazilet fare un passo indietro nei confronti di Ceyda. Per accontentare il figlio infatti, la scrittrice proporrà alla mamma di Arda di tornare alavorare con lei, pur rimanendo dubbiosa sulla sua onestà. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame settimanali La forza di una donna: Fazilet disposta a riassumere Ceyda

Ceyda si ritrova a dover gestire non solo suo figlio Arda, ma anche Satilmis, un bambino vivace e difficile da controllare. Nel frattempo, sia lei che Bahar perdono il lavoro da Fazilet, attribuendo il licenziamento alla storia dei gioielli scomparsi.

L’assenza di Ceyda pesa però molto su Raif, che si isola e si rifiuta di uscire dalla sua camera. Per questo Fazilet decide di riassumerla, pur continuando a sospettare che sia stata lei a rubare i suoi preziosi e rifiutando di credere che sia stato il figlio a regalarglieli.

Anticipazioni prossime puntate La forza di una donna: Sirin inganna Enver

Ceyda racconta a Bahar di essere tornata al lavoro dopo che Raif ha fatto chiarezza sulla faccenda dei gioielli. Nel frattempo, Arif va da Enver per riprendere la pistola che era di Sarp, con l’idea di disfarsene, e Bahar lo segue. Enver l’ha confezionata con cura, senza sapere che Sirin – prima di consegnargliela – l’ha rimpiazzata con dei sassi.

Ceyda scopre che Satilmis ha messo da parte dei soldi per impedire che Arda venga portato via rivelando un lato sorprendentemente sensibile. Dopo essersi sbarazzati della presunta pistola, Arif e Bahar passano la serata con alcuni ex compagni di università del ragazzo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Doruk e Nisan aspettano con entusiasmo il Capodanno, sperando di comprare regali con i soldi ottenuti dalla vendita della casa di Hatice ed Enver. Ma Bahar li avvisa che tutto potrebbe essere rimandato, perché l’acquirente sembra essersi tirato indietro. Per cercare di convincerla della sua buona fede, Ceyda mostra alla scrittrice una foto che la ritrae accanto a Raif, dove indossa gli orecchini che quest’ultimo le ha donato. Fazilet non può evitare di accorgersi quanto appaia felice il figlio accanto alla donna. Poco dopo arriva Buket – ex fidanzata del ragazzo – e il suo ingresso suscita la gelosia di Ceyda.

Contrariamente a quanto si aspettava Fazilet, Raif appare tranquillo mentre addobba l’albero con Ceyda, sebbene la madre resti sospettosa sull’onestà della cantante. Intanto Kismet rivive i ricordi del suo passato con Cem e il dolore per la perdita della loro bambina riaffiora, forte come non mai.