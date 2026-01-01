Variazioni nel palinsesto pomeridiano Mediaset per la giornata di Capodanno: oggi – 1° gennaio 2026 – La forza di una donna non sarà trasmessa su Canale 5. Quando torneranno a tenerci compagnia Bahar e Sarp con le loro vicende familiari?

La forza di una donna sospesa a Capodanno

L’appuntamento con le prime puntate 2026 La forza di una donna è rinviato: come tutte le altre dizi turche, anche il serial incentrato sulla vita di Bahar oggi non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5.

La decisione presa dai vertici Mediaset vuole garantire, anche a chi trascorrerà questo giorno festivo fuori casa, di non perdersi neppure un appuntamento con la serie che, in questi giorni, ci regala trame e colpi di scena mozzafiato.

Cancellata La forza di una donna, cosa vedremo al suo posto?

Come sempre accade, da Cologno Monzese hanno pensato anche a coloro che trascorreranno il Capodanno a casa, davanti alla tv. Il pomeriggio di Canale 5 prevede per oggi la commedia “Holiday Harmony” che prenderà il via alle 14:40 e ci terrà compagnia fino alle 16:49, quando prenderà il via “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale“, un film americano che saprà far sognare i più romantici.

La forza di una donna, quando tornerà in TV?

Come anticipato, la sospensione La forza di una donna sarà solo temporanea, e l’appuntamento con i primi episodi del 2026 è solo rimandato di qualche ora.

I fans del serial turco potranno ritrovare infatti i loro beniamini già a partire da venerdì 2 gennaio, con il consueto palinsesto che prevede una puntata dalle 16:15 alle 16:55, e una dalle 18:10 alle 18:40 circa.

Prime trame e anticipazioni 2026 La forza di una donna

Sarà una ripartenza ricca di colpi di scena, quella che attende i fans La forza di una donna il 2 gennaio. Nel dettaglio assisteremo alla decisioni di Bahar di informare i figli sulla imminente separazione da Sarp. L’uomo però, non pensa che questa sia la scelta migliore.

La protagonista porterà a termine la sua scelta? Come reagiranno i piccoli Doruk e Nisan alla decisione che potrebbe tornare a privarli del padre? Per scoprirlo abbiamo davanti un intero anno: il 2026 è appena iniziato e questa bellissima serie tv turca ha ancora molto da raccontarci!